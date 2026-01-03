США атаковали Венесуэлу и вывезли Мадуро из страны
Власти латиноамериканской страны объявили о погибших среди гражданского населения и военных.
США атаковали Венесуэлу. Кроме того, американский президент Дональд Трамп объявил о задержании венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены. Глава Белого дома добавил, что они были вывезены из Венесуэлы, однако их точное местоположение пока неизвестно. США уже предъявили им обвинения в «наркотерроризме».
Между тем, в атакованной Венесуэле остаются россияне, которые застряли там из-за отмененных авиарейсов. При этом в МИД России отметили, что информация о наличии российских туристов среди пострадавших и погибших не поступала.
АТАКА НА ВЕНЕСУЭЛУ
Ночью 3 января примерно в 02:00 (в 09:00 по Москве) США атаковали Венесуэлу. Изначально авиаударам подверглись военные объекты: база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды в Каракасе, военно-морская база Ла-Гуайра в Варгасе.
Кроме того, СМИ писали, что взрывы были слышны на острове Маргарита в Карибском море и в районе аэропорта Игуэроте, сообщалось и об атаке на дом министра обороны Венесуэлы. Позже стало известно, что США также нанесли удар по музею «Cuartel de la Montaña» в Каракасе, в котором находятся мощи экс-руководителя Венесуэлы Уго Чавеса.
«CBS News» сообщил, что США планировали атаковать Венесуэлу еще 25 декабря 2025 года — в день празднования католического Рождества. По информации «The New York Times», перед совершением ударов американский президент Дональд Трамп провел совещание по нацбезопасности в своей частной резиденции Мар-а-Лаго. Телеканал «Fox News» также передавал, что Венесуэла не сразу зафиксировала первые удары из-за того, что системы реагирования были отключены, а ПВО не открывали ответный огонь.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала, что в результате атаки США в стране есть погибшие: среди жертв — военные и гражданские лица.
В связи со случившимся президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение. Воздушное пространство над государством полностью закрыли.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МАДУРО
Позже в субботу Дональд Трамп на своей странице в одной из соцсетей объявил о том, что Николас Мадуро и его супруга были вывезены из Венесуэлы. Президент США добавил, что Вашингтон успешно провел операцию по их захвату, в которой также приняли участие американские правоохранители.
По данным репортера «CBS News» Дженнифер Джейкобс, Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта». Делси Родригес говорила, что местонахождение президента Венесуэлы и его жены неизвестно властям страны. Она также потребовала подтверждения того, что супруги живы, пишет «Reuters». Кроме того, остается неизвестной судьба министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, а также одного из первых лиц государства Диосдадо Кабельо.
Между тем, сенатор от американского штата Юта Майк Ли рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио не ожидает дальнейших действий Вашингтона в Венесуэле, так как эта военная операция была лишь прикрытием для задержания Мадуро. По словам Ли, Рубио приказал арестовать президента Венесуэлы, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США.
«Только что закончил телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для предъявления ему уголовных обвинений в США, и что военная акция, которую мы наблюдали, была проведена для защиты и обеспечения безопасности тех, кто исполнял ордер на арест», - сказал Ли.
Позже генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме».
Профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе с НСН говорил, что Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, и больше регион к этому не готов.
«Чем более жестокой была политика США, тем больше страны Латинской Америки объединялись, это историческая тенденция. Если угрозы будут реализованы, страны будут сопротивляться все вместе. У нас есть Бразилия, это великая региональная держава, для нее восстановление гегемонии США в регионе недопустимо. Открытое вмешательство объединит людей внутри самой Венесуэлы. Это приведет к сплочению общества, это уже будет не электорат, это будет народ», - заметил он.
В свою очередь политолог-американист Константин Блохин считает, что США не заставят Мадуро покинуть свой пост. По словам специалиста, реальная цель Трампа в Венесуэле — нефть, а борьба с торговлей запрещенными веществами здесь ни при чем.
РОССИЯНЕ ЗАСТРЯЛИ В ВЕНЕСУЭЛЕ
Между тем, СМИ сообщили, что несколько россиян застряли в Венесуэле в связи с атакой США. Telegram-канал «Shot» писал, что некоторые российские туристы были вынуждены остаться в Каракасе, так как ближайший рейс оттуда в Москву, назначенный на 5 января, был отменен. Уточняется, что ситуация осложняется еще и тем, что некоторые граждане России находятся в стране без поддержки туркомпаний.
При этом россиянин, приехавший в Каракас по работе, рассказал Telegram-каналу «Baza», что ему пришлось укрывался от авиаударов США в подвале. Мужчина поделился с изданием, что проснулся от звуков взрывов и сработавших сигнализаций машин, после чего сразу эвакуировался и попытался связаться с близкими и посольством. По его словам, за день до атаки он видел на улицах много людей в военной форме и предположил, что могут начаться боевые действия.
Между тем, в АТОР заверили, что на курортах Венесуэлы в настоящий момент нет организованных турпотоков, а полетная программа на крупнейший курортный остров Маргарита, который был обстрелян ночью субботы, завершилась еще в декабре 2025-го, передает ТАСС. В Минтрансе уточнили, что вопрос закрытия авиасообщения с Венесуэлой пока не рассматривается.
В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы. При этом в ведомстве подчеркнули, что информация о пострадавших или погибших россиянах при атаке на латиноамериканское государство не поступало.
Кроме того, отмечается, что Москва поддерживает призыв немедленного созыва Совбеза ООН в связи с происходящим в Венесуэле.
Ранее Борис Мартынов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что, если американцы решатся на военную операцию в Венесуэле, то лишатся влияния в регионе, поскольку все понимают, что им нужна нефть, а не победа над наркомафией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьера и министра энергетики Украины
- США атаковали Венесуэлу и вывезли Мадуро из страны
- Депутат Журавлев: США могут поставить Мачадо главой Венесуэлы
- Группа «Йорш» пообещала масштабный тур и новый альбом в 2026 году
- США предъявили Мадуро и его супруге обвинения в «наркотерроризме»
- Пригожин объяснил феномен самого богатого певца России Вани Дмитриенко
- Уголовное дело возбудили в Москве после изъятия львов
- Власти Венесуэлы сообщили о погибших в результате авиаударов США
- Сенатор Ли: Рубио приказал арестовать Мадуро
- Лидер группы «Йорш» поздравил «ирокезных» россиян с расцветом панк-рока в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru