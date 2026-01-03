США атаковали Венесуэлу и вывезли Мадуро из страны

Между тем, в атакованной Венесуэле остаются россияне, которые застряли там из-за отмененных авиарейсов. При этом в МИД России отметили, что информация о наличии российских туристов среди пострадавших и погибших не поступала.

АТАКА НА ВЕНЕСУЭЛУ

Ночью 3 января примерно в 02:00 (в 09:00 по Москве) США атаковали Венесуэлу. Изначально авиаударам подверглись военные объекты: база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды в Каракасе, военно-морская база Ла-Гуайра в Варгасе.