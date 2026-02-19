СМИ: Крупномасштабное нападение на Иран неизбежно

Власти считают, что президент США Дональд Трамп вскоре примет решение о начале атаки на Иран.

По данным Axios, прямое столкновение между Вашингтоном и Тегераном с высокой вероятностью может начаться в ближайшие недели. Два израильских чиновника заявили, что Тель-Авив готовится к сценарию войны в течение нескольких дней.

Трамп покажет, что исчерпал все дипломатические возможности, чтобы легитимизировать нападение.

Выдвинутые Израилем условия мирного соглашения для Ирана неприемлемы, Тегеран сможет отсрочить военный конфликт если примет условия хотя бы по одному пункту, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

