«Мир» от Трампа и «благодарность» Израиля: США атаковали ядерные объекты в Иране
Ударам со стороны американских бомбардировщиков подверглись объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо.
Минувшей ночью США атаковали несколько ядерных объектов в Иране и полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана. Этой операцией Вашингтон напрямую вступил в обострившийся вооруженный конфликт между Ираном и Израилем, который тянется с 13 июня.
АТАКА США НА ИРАН
В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. Речь идет о расположениях в Исфахане, Натанзе и Фордо. Об этом на своей странице в одной из соцсетей объявил сам американский лидер Дональд Трамп. Позже он выступил с соответствующим обращением по телевидению.
К тому же во время ночной атаки США, по утверждениям Трампа, полностью уничтожили ключевые иранские объекты по обогащению урана. Согласно данным «Reuters», удары по Ирану были нанесены стратегическими бомбардировщиками B-2, способными нести противобункерные бомбы GBU-57.
В организации по атомной энергии Ирана уже подтвердили, что объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо подверглись нападению. В объединении это расценили как нарушение международного права. Между тем, телеканал «NBC News» сообщил, что удар США по Фордо не приведет к ядерному взрыву или масштабному выбросу радиации, так как на объекте не было ядерных реакторов или боеголовок.
При этом корреспондент CNN передал, что Иран получил от США информацию о том, что удары будут сдержанными и что дальнейшие атаки не планируются. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади тоже заявил, что Тегеран ожидал атаки на объект в Фордо, он был эвакуирован и не получил необратимого урона. Отмечается, что Иран продолжит развивать ядерную отрасль, несмотря на удары.
Однако иранское агентство IRNA отправило корреспондента в район ядерного объекта в Фордо. Сообщалось, что местные жители вблизи не заметили признаков мощного взрыва, хотя американский президент говорил, что на Фордо был сброшен полный боезапас бомб.
«Здесь будто и не было атаки. Единственное, что видно — это небольшой дым за пределами ядерного объекта Фордо, в противоположной стороне. Местные жители сообщают, что во время атаки слышали несколько слабых взрывов», - передает иранский журналист.
Прошедшая атака США на Иран стала первой с 1979 года. По словам Трампа, в настоящий момент все американские самолеты находятся за пределами воздушного пространства Ирана.
ОТВЕТ ИРАНА
После случившегося в МИД Ирана объявили, что республика оставляет за собой все возможности ответа в формате самообороны. В самом Иране звучат призывы нанести ракетные удары по кораблям ВМС США и закрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом.
В СМИ Ирана заявили, что после удара все американские граждане и военные в регионе являются «законными целями». На данный момент в зоне досягаемости Ирана и его союзников находятся тысячи американских военных. Так, примерно 40 тысяч действующих военнослужащих и гражданских лиц работают на Пентагон на Ближнем Востоке и в настоящий момент размещены в нескольких странах региона.
ВВС Израиля были переведены в полную боевую готовность. Иран уже совершил повторную атаку на Израиль. Сообщалось, что прилеты были зафиксированы в Тель-Авиве, Хайфе, Рамат-Гане и Нес-Ционе. На данный момент известно о 15 пострадавших. К тому же Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования в Израиле, сообщает «Tasnim» со ссылкой на КСИР.
ТРАМП ХОЧЕТ «МИРА»
В своем видеообращении Дональд Трамп отметил, что настало «время для мира». При этом американский президент пригрозил новыми атаками, «если мир не наступит быстро», пишет RT.
«Сегодня я могу сообщить всему миру, что удары стали впечатляющим военным успехом. Иран, задира Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо более масштабными и гораздо более простыми. Дальше так продолжаться не может. Наступит либо мир, либо Иран ждет трагедия, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней. У нас осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из всех, и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты», - заявил политик в обращении к народу.
При этом часть мирового сообщества осудила действия США. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал удары Вашингтона по Ирану прямой угрозой международному миру и предупредил, что конфликт может быстро выйти из-под контроля.
С резкой критикой действий США также выступили президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. При этом в США член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес назвала нанесение ударов без одобрения Конгресса основанием для импичмента Трампа.
Между тем, по мнению российского военного корреспондента Александра Сладкова, действия Трампа показывают один из сценариев боевых действий, «уготовленных для России».
«Да, конечно… И Трамп — миротворец, и Запад — партнер. Все это сказки для взрослых. Мы можем наблюдать один из сценариев войны, уготовленных для нас. Никакие это не пугалки, это реальность. Нас здесь спасет только ядерное оружие возмездия», - написал он в своем Telegram-канале.
Российский сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале тоже прокомментировал удары США по Ирану.
«Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», - написал он.
«БЛАГОДАРНОСТЬ» ИЗРАИЛЯ
Телеканал «ABC News» сообщил, что США заранее предупредили Израиль о ночной атаке на Иран. Перед бомбардировкой в Израиле более суток не объявлялась ракетная тревога. Это произошло впервые с момента эскалации конфликта 13 июня.
Но оказалось, что в Вашингтоне об ударе знали не все. Так, по данным СМИ, администрация Трампа якобы заранее предупредила высокопоставленных конгрессменов-республиканцев, а демократам не сообщила. В связи с этим лидер демократической оппозиции в сенате США Чак Шумер призвал Трампа ответить перед конгрессом за удары по Ирану, заявив, что Трампу «не позволено единолично вести нацию в войну без стратегии».
Сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки США по Ирану поздравил и поблагодарил Дональда Трампа.
«Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю. Трамп своими действиями лишил самый опасный режим в мире самого опасного оружия в мире. Президент Трамп, народ Израиля благодарит вас», - заявил он в видеообращении, опубликованном в одной из соцсетей, подчеркнув, что разделяет мнение американского президента о достижении мира через применение силы.
По словам Нетаньяху, США совершили то, что не смогла бы сделать «ни одна другая страна». Политик считает, что действия Трампа помогут привести Ближний Восток и другие страны к будущему процветанию и миру.
Конфликт между Иерусалимом и Тегераном вновь обострился 13 июня после проведения Израилем операции «Восходящий лев» против Ирана. Израильское правительство аргументировало свои действия предотвращением угрозы существованию государства. Согласно данным израильских военных и разведки, Иран за короткое время приблизился к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.
14 июня Тегеран ответил ЦАХАЛ «Истинным обещанием». За период недельного конфликта Израиль ликвидировал ряд высокопоставленных иранских военных и несколько ученых-ядерщиков. В обеих странах в результате ракетных ударов есть множество разрушений, а также сотни погибших и пострадавших. Таким образом, США вступили в конфликт между Израилем и Ираном на десятый день после его начала.
Ранее израильская гостелерадиокомпания «Kan» со ссылкой на источники сообщила, что накануне Россия якобы передала администрации США послание, в котором заявила о нежелательности возможных ударов со стороны Вашингтона по Ирану, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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