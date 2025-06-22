«Мир» от Трампа и «благодарность» Израиля: США атаковали ядерные объекты в Иране

В организации по атомной энергии Ирана уже подтвердили, что объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо подверглись нападению. В объединении это расценили как нарушение международного права. Между тем, телеканал «NBC News» сообщил, что удар США по Фордо не приведет к ядерному взрыву или масштабному выбросу радиации, так как на объекте не было ядерных реакторов или боеголовок.

При этом корреспондент CNN передал, что Иран получил от США информацию о том, что удары будут сдержанными и что дальнейшие атаки не планируются. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади тоже заявил, что Тегеран ожидал атаки на объект в Фордо, он был эвакуирован и не получил необратимого урона. Отмечается, что Иран продолжит развивать ядерную отрасль, несмотря на удары.

Однако иранское агентство IRNA отправило корреспондента в район ядерного объекта в Фордо. Сообщалось, что местные жители вблизи не заметили признаков мощного взрыва, хотя американский президент говорил, что на Фордо был сброшен полный боезапас бомб.