Трамп заявил, что дни Мадуро «сочтены»

Отвечая на вопрос о его целях в Венесуэле, он также указал, что желает, чтобы к венесуэльцам относились с уважением.

«Они невероятные люди. И Мадуро с ними ужасно обращался», - заключил глава Белого дома.

Ранее Мадуро рассказал о телефонном разговоре с Трампом. По его словам, беседа прошла в уважительном, дружелюбном тоне, сообщает «Свободная пресса».