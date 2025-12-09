Трамп заявил, что дни Мадуро «сочтены»
9 декабря 202516:47
Дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро «сочтены». Как пишет RT, об этом в интервью изданию Politico заявил американский лидер Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос о его целях в Венесуэле, он также указал, что желает, чтобы к венесуэльцам относились с уважением.
«Они невероятные люди. И Мадуро с ними ужасно обращался», - заключил глава Белого дома.
Ранее Мадуро рассказал о телефонном разговоре с Трампом. По его словам, беседа прошла в уважительном, дружелюбном тоне, сообщает «Свободная пресса».
