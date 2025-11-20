Американский президент Дональд Трамп способен начать военную операцию в Венесуэле, но он учитывает интересы Москвы. Поэтому Россия не собирается вступать с США в открытый конфликт, рассказал американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в беседе с НСН.



Администрация Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве. Акимов не исключил такого сценария.