Стало известно, почему российские спортсмены не получили спонсорские телефоны
Южнокорейская корпорация Samsung не участвует в принятии решений о распределении смартфонов среди спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Вопросы, связанные с правом на получение гаджетов и их распределением, находятся в компетенции Международного олимпийского комитета. В Samsung рекомендовали обращаться туда.
В комитете заявили, что в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять телефоны среди спортсменов из ряда стран.
Ранее стало известно, что спортсмены из России не получили от организаторов Олимпиады-2026 в подарок смартфоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам Игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
