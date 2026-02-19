Стало известно, почему российские спортсмены не получили спонсорские телефоны

Южнокорейская корпорация Samsung не участвует в принятии решений о распределении смартфонов среди спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Вопросы, связанные с правом на получение гаджетов и их распределением, находятся в компетенции Международного олимпийского комитета. В Samsung рекомендовали обращаться туда.

В комитете заявили, что в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять телефоны среди спортсменов из ряда стран.

Ранее стало известно, что спортсмены из России не получили от организаторов Олимпиады-2026 в подарок смартфоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам Игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

