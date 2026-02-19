СМИ: Правительство РФ не готово поддержать «Самолет» прямыми субсидиями
Власти России отказали застройщику «Самолет» в предоставлении льготного кредита, о котором компания просила ранее, сообщает «Коммерсант».
По словам источников издания, финансовое положение девелопера не признано критическим, поэтому оснований для прямой господдержки нет. Однако обсуждаются косвенные меры помощи, их могут принять 20 февраля на совещании в Минфине.
В компании заявили, что не располагают информацией о решении властей. Эксперты говорят, что оказание помощи одному игроку из отрасли опасно — за ним могут потянуться и другие.
Застройщик «Самолет» столкнулся с коммерческими просчетами менеджмента, а теперь пытается блефовать, фактически требуя от государства 50 миллиардов рублей, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
