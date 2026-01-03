США предъявили Мадуро и его супруге обвинения в «наркотерроризме»
3 января 202615:32
США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме», сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди.
«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США», - написала Бонди в своих соцсетях.
По ее словам, вскоре Мадуро и его супруга предстанут перед судом.
Напомним, ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Йорш» пообещала масштабный тур и новый альбом в 2026 году
- США предъявили Мадуро и его супруге обвинения в «наркотерроризме»
- Пригожин объяснил феномен самого богатого певца России Вани Дмитриенко
- Уголовное дело возбудили в Москве после изъятия львов
- Власти Венесуэлы сообщили о погибших в результате авиаударов США
- Сенатор Ли: Рубио приказал арестовать Мадуро
- Лидер группы «Йорш» поздравил «ирокезных» россиян с расцветом панк-рока в России
- СМИ: Российские туристы застряли в Венесуэле
- Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами
- В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru