США предъявили Мадуро и его супруге обвинения в «наркотерроризме»

США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме», сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди.

Власти Венесуэлы сообщили о погибших в результате авиаударов США
«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США», - написала Бонди в своих соцсетях.

По ее словам, вскоре Мадуро и его супруга предстанут перед судом.

Напомним, ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

