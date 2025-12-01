Если американцы решатся на военную операцию в Венесуэле, то лишатся влияния в регионе, поскольку все понимают, что им нужна нефть, а не победа над наркомафией. Поэтому, скорее всего, президент США Дональд Трамп пойдет на мирные переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. рассказал профессор кафедры международных отношений и внешней политики России. Московского государственного института международных отношений МИД России Борис Мартынов в беседе с НСН.



Президент США Дональд Трамп заявил о введении запрета на полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. Соответствующее сообщение появилось 29 ноября в его профиле в социальной сети X. В публикации глава государства предупредил все авиакомпании и пилотов, а также «наркоторговцев и торговцев людьми», что небо над Венесуэлой и прилегающими территориями отныне считается полностью закрытым. Мартынов не нашел в этих шагах ничего удивительного.