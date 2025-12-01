Желание Трампа напасть на Венесуэлу связали с запасами нефти
Борьба с наркотиками является подлым оправданием для военной операции США в Венесуэле, заявил НСН Борис Мартынов.
Если американцы решатся на военную операцию в Венесуэле, то лишатся влияния в регионе, поскольку все понимают, что им нужна нефть, а не победа над наркомафией. Поэтому, скорее всего, президент США Дональд Трамп пойдет на мирные переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. рассказал профессор кафедры международных отношений и внешней политики России. Московского государственного института международных отношений МИД России Борис Мартынов в беседе с НСН.
Президент США Дональд Трамп заявил о введении запрета на полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. Соответствующее сообщение появилось 29 ноября в его профиле в социальной сети X. В публикации глава государства предупредил все авиакомпании и пилотов, а также «наркоторговцев и торговцев людьми», что небо над Венесуэлой и прилегающими территориями отныне считается полностью закрытым. Мартынов не нашел в этих шагах ничего удивительного.
«Я считаю, что Трамп по своей привычке снова доводит все проблемы до края, а потом отступает. На его первом сроке он пригнал авианосную группу к берегам Северной Кореи, и все ждали, что разразится война. Однако все закончилось его визитом к Ким Чен Ыну, они пожали руки и будто бы подружились. Мне кажется, это попытка запугать. Трамп не настолько авантюристичный, чтобы начать операцию. У него есть советники, которые подсказывают ему, что быстро и легко вся эта кампания не закончится. Логистика пока что на стороне Венесуэлы, а сухопутная операция грозит перерастанием в длительную партизанскую войну. Несмотря на раскол в обществе, латиноамериканцы обычно собираются под влиянием внешней угрозы, тем более, если она исходит от США. К тому же, в Колумбии сейчас такое правительство, которое уже предлагало соседям объединить усилия в отражении американской агрессии», — указал он.
Мартынов также сделал прогноз, что будет дальше.
«Может быть, будет какой-то компромисс, поскольку Мадуро может передать власть какому-нибудь преемнику, а сам уйти для порядка на вторые роли и завязать с политикой. К тому же все прекрасно понимают, что на кону стоит нефть, а не какие-то наркотики. Если вы хотите бороться с ними, то надо побеждать спрос внутри своей собственной страны, а не с предложением. Это недостойный предлог. Тем более сейчас Трамп хочет получить лавры миротворца, Нобелевскую премию мира. Это ему сейчас совсем не выгодно. Соединенные Штаты рискуют потерять всякое влияние в регионе, если решатся на силовой вариант», — заключил он.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в беседе с НСН допустил, почему Трамп может начать военную операцию в Венесуэле.
