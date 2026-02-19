Дмитриев: США заинтересованы в отмене антироссийских санкций из-за выгодных проектов

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что США отменят санкции против Москвы из-за потенциальных совместных проектов, а также из-за крупных убытков американских компаний.

Договоренность есть: ЕС снимет санкции с России вслед за США

По его словам, ограничительные меры против РФ обошлись компаниям США более чем в 300 миллиардов долларов. Отмена ограничений отвечает интересам Вашингтона.

Дмитриев отметил, что портфель потенциальных российско-американских проектов превышает $14 трлн.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал конфликт на Украине бременем для налогоплательщиков США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

