Дмитриев: США заинтересованы в отмене антироссийских санкций из-за выгодных проектов
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что США отменят санкции против Москвы из-за потенциальных совместных проектов, а также из-за крупных убытков американских компаний.
По его словам, ограничительные меры против РФ обошлись компаниям США более чем в 300 миллиардов долларов. Отмена ограничений отвечает интересам Вашингтона.
Дмитриев отметил, что портфель потенциальных российско-американских проектов превышает $14 трлн.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал конфликт на Украине бременем для налогоплательщиков США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
