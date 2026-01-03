СМИ: Российские туристы застряли в Венесуэле
Российские путешественники застряли в Венесуэле, так как ближайший рейс в Москву (Каракас — Москва), назначенный на 5 января, был отменен, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на отдыхающих.
По данным СМИ, десятки туристов теперь не знают, как вернуться на Родину, и ожидают официальных заявлений от туроператоров и российского посольства. Ситуация осложняется тем, что некоторые граждане РФ находятся в стране индивидуально, без поддержки туркомпаний.
Дополнительно обостряется ситуация для тех, кто только собирался отправиться в Венесуэлу 5 января: при добровольном отказе от уже приобретенного тура агентства не предусматривают возврат денежных средств.
Судя по данным онлайн-табло столичного аэропорта Внуково, венесуэльская авиакомпания Conviasa действительно отменила перелет из Москвы в Каракас, запланированный на 5 января.
Ранее в российском МИД сообщили, что сведений о пострадавших в Венесуэле россиянах настоящий момент нет, посольство поддерживает связь с властями страны и находящимися там согражданами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
