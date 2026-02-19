Четверть МФО может «уйти» из-за оформления займов по биометрии

Около 25% микрофинансовых организаций в России рискует уйти с рынка, сообщают «Известия».

Кабала или спасение? Сенатор призвал полностью запретить микрофинансовые организации

МФО не смогут выполнить новые требования, согласно которым, с 1 марта для получения займа онлайн в микрофинансовых компаниях граждане обязаны подтверждать личность по биометрии. Мера будет введена для защиты от мошенников.

Не все участники рынка готовы к этим изменениям, так как внедрение сервиса стоит от 30 млн рублей. Из-за этого небольшие компании могут закрыться или же их поглотят крупные участники. Эксперты указывают на риск ухода части клиентов к нелегальным кредиторам.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в России с 1 марта текущего года не будут выдавать займы на суммы до 1 миллиона рублей в микрофинансовых организациях онлайн по серии паспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Деньги

Горячие новости

Все новости

партнеры