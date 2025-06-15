Тысячи россиян застряли за границей из-за конфликта Ирана и Израиля

Например, по данным АТОР, из ОАЭ не могут вылететь около 2 тысяч россиян.

Из-за отмены или переноса рейсов в связи с обострением ирано-израильского конфликта тысячи россиян не могут вернуться домой из заграницы. Некоторые туристы застряли в ОАЭ и на Шри-Ланке. Туроператоры уверяют, что поддерживают путешественников, однако часть отдыхающих жалуется на их халатность.

Кологривый, Бондарчук, Offset: Как конфликт Израиля и Ирана отразился на знаменитостях

ЗАСТРЯВШИЕ ТУРИСТЫ

15 июня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 2 тысяч российских туристов не могут вернуться в Россию из ОАЭ в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном. При этом в организации уточнили, что это число не включает тех россиян, которые должны вылетать по плану, и постоянно меняется.

Днем ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что свыше 1 тысячи 300 человек застряли в ОАЭ и на Шри-Ланке из-за закрытия воздушного коридора в Россию. По данным источника, некоторым путешественникам предоставили размещение в отеле, при этом другая часть отправилась в Москву альтернативными маршрутами через Абу-Даби или Астану, самостоятельно оплатив расходы. Проблема затронула и транзитных пассажиров, летевших, например, со Шри-Ланки, которые теперь не могут получить информацию о дальнейших действиях.

Сотни российских туристов застряли в аэропортах из-за транспортного коллапса

С невозможностью прилететь из заграницы из-за ирано-израильского конфликта столкнулись не только тысячи российских туристов, но и один американский рэпер. Так, накануне исполнитель Offset не смог прилететь из США на концерт в Москву, так как ряд рейсов был отменен. В итоге мероприятие в «МТС Live Холле», на котором выступили американские рэперы Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump, прошло без него, передает «Радиоточка НСН».

ОТМЕНА РЕЙСОВ

Ситуация с отменой международных рейсов произошла из-за ракетных ударов между Израилем и Ираном, которые они наносят друг другу с 13 июня. На фоне обострения конфликта Иран закрыл свое воздушное пространство, в связи с чем все внутренние и международные рейсы были отменены.

Эвакуация Бондарчука и звонок Путина: Иран ответил Израилю «Истинным обещанием»

Вечером в пятницу Telegram-канал «Baza» опубликовал видео, на котором видно, как очистилось воздушное пространство над Ираном во время ночной атаки Израиля 13 июня. Согласно кадрам, полученным от сервиса «Flightradar24», видно, как за короткий промежуток времени множество самолетов рассредоточились по карте, освободив пространство над ИРИ.

Между тем, ряд авиакомпаний отменил рейсы в ОАЭ. Например, российский перевозчик «Победа» 14 июня объявил о прекращении полетов в эту страну на период с 18 по 23 июня. Отмечается, что такое решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов. В «Победе» также добавили, что с 14 по 17 июня рейсы будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре.

Россиянам посоветовали требовать компенсацию за часы ожидания в самолете

До этого представители арабской авиакомпании «Flydubai» сообщили, что фирма на период 13-14 июня отменила 22 рейса в Дубай, которые должны были вылететь из десяти российских аэропортов. По данным Росавиации, общее число пассажиров отмененных рейсах составило 3 тысячи человек.

В пятницу также стало известно, что перевозчик «Air Arabia» временно прекратил полеты в Россию и несколько стран Ближнего Востока и Центральной Азии на фоне обострения ситуации в Израиле и Иране. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что отмена полетов будет действовать 13 и 14 июня и затронет направления в Азербайджан, Армению, Грузию, Иорданию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию, РФ и Узбекистан.

Сдают нервы: Пассажиры в московских аэропортах ждут вылета более 33 часов

ХАЛАТНОСТЬ И ПОМОЩЬ

Между тем, некоторые туристы, застрявшие в Объединенных Арабских Эмиратах, пожаловались на халатность туроператоров. Так, одна из пассажирок отмененного рейса FZ-965 Светлана рассказала «Известиям», что представителя компании «Русский экспресс» в аэропорту не оказалось, и туроператор не предоставил информацию по вылету.

Однако в АТОР заверили, что находящимся в ОАЭ российским туристам помогают. Им бесплатно продлевают проживание в гостиницах. При этом тем, кто следовал через Дубай в РФ с пересадкой, подбирают рейсы в Россию через другие государства. Представители АТОР также отметили, что в настоящий момент в аэропортах Дубая в залах ожидания не осталось россиян, чьи вылеты были отложены. Всех путешественников, столкнувшихся с этой проблемой, развезли по отелям на время решения проблемы с обратными рейсами.

«Трагедии нет!»: Как самолеты из РФ будут облетать Пакистан на пути в Таиланд

«Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики для обеспечения безопасности полетов скорректировали маршруты. Они стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство Египта, Омана или Пакистана, в зависимости от выбора авиакомпании. Рейсы могут быть дольше на 1–2 часа, и возможна дозаправка в некоторых городах, как Самара или Волгоград. Если рейс задержали на 2–3 часа, то всем пассажирам должны предоставить, согласно авиационным правилам, прохладительные напитки. В случае задержки рейса на 4–5 часов предоставляется горячее питание», - сообщил изданию руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По его словам, между Россией и ОАЭ рейсы выполняет ряд отечественных авиакомпаний, всего совершается до 50 полетов в обе стороны в неделю. Билеты есть в обоих направлениях.

Израиль провел операцию «Восходящий лев» против Ирана

При этом Абдюханов напомнил, что, если рейс задержан на более чем восемь часов, то пассажирам должны предоставить отель. Туристам также посоветовали следить за сообщениями МИД России и генеральных консульств на официальных сайтах и в соцсетях.

Ранее в Минэкономразвития дали несколько рекомендаций россиянам, которые в момент обострения конфликта оказались в Иране или Израиле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИранИзраильОАЭТуристыТуризм

Горячие новости

Все новости

партнеры