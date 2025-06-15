Тысячи россиян застряли за границей из-за конфликта Ирана и Израиля

ЗАСТРЯВШИЕ ТУРИСТЫ

15 июня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 2 тысяч российских туристов не могут вернуться в Россию из ОАЭ в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном. При этом в организации уточнили, что это число не включает тех россиян, которые должны вылетать по плану, и постоянно меняется.

Днем ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что свыше 1 тысячи 300 человек застряли в ОАЭ и на Шри-Ланке из-за закрытия воздушного коридора в Россию. По данным источника, некоторым путешественникам предоставили размещение в отеле, при этом другая часть отправилась в Москву альтернативными маршрутами через Абу-Даби или Астану, самостоятельно оплатив расходы. Проблема затронула и транзитных пассажиров, летевших, например, со Шри-Ланки, которые теперь не могут получить информацию о дальнейших действиях.