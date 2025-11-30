Угрозы и закрытое небо: Чего ждать Мадуро от Трампа?

СИЛОВЫЕ МЕРЫ И ЗАКРЫТОЕ НЕБО

Издание «The Wall Street Journal» сообщило, что американский лидер Дональд Трамп заявил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро о возможных силовых мерах, если тот не покинет свой пост добровольно. В материале сказано, что в администрации главы Белого дома считают венесуэльского политика нелегитимным лидером из-за якобы фальсификации на выборах, а также из-за якобы торговли запрещенными веществами и нарушений прав человека, пишет RT.

Кроме того, 29 ноября Трамп объявил о запрете на полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. На своей странице в одной из соцсетей американский политик предупредил все авиакомпании и пилотов, что небо над республикой и прилегающими территориями отныне считается полностью закрытым.