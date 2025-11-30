Угрозы и закрытое небо: Чего ждать Мадуро от Трампа?
СМИ писали, что президент США обещал лидеру Венесуэлы применить силовые меры, если тот не покинет свой пост.
Стало известно о личных угрозах американского президента Дональда Трампа венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. СМИ писали, что глава Белого дома обещал применить к президенту республики силовые меры, если тот не уйдет со своего поста. Кроме того, накануне Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. При этом политологи считают, что обострение отношений Вашингтона и Каракаса может привести либо к военной операции США против Венесуэлы, либо к давлению Трампа на нее.
СИЛОВЫЕ МЕРЫ И ЗАКРЫТОЕ НЕБО
Издание «The Wall Street Journal» сообщило, что американский лидер Дональд Трамп заявил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро о возможных силовых мерах, если тот не покинет свой пост добровольно. В материале сказано, что в администрации главы Белого дома считают венесуэльского политика нелегитимным лидером из-за якобы фальсификации на выборах, а также из-за якобы торговли запрещенными веществами и нарушений прав человека, пишет RT.
Кроме того, 29 ноября Трамп объявил о запрете на полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. На своей странице в одной из соцсетей американский политик предупредил все авиакомпании и пилотов, что небо над республикой и прилегающими территориями отныне считается полностью закрытым.
Власти Венесуэлы отвергли заявление американского президента, потребовав уважать воздушное пространство страны, пишет RT. Они обратились к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
В МИД Ирана тоже осудили такое решение Трампа, назвав это действие произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации, передает RT.
ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
В последние два месяца США несколько раз использовали вооруженные силы якобы в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей для уничтожения катеров в Карибском море, которые якобы перевозили запрещенные вещества.
В связи с этим отношения Каракаса и Вашингтона обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. В руководстве США даже ходили разговоры о возможных наземных ударах по республике. В середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford, напоминает RT.
Газета «New York Times» даже писала, что администрация Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского президента. По информации издания, еще один возможный вариант действий Вашингтона — захват военными нефтяных месторождений или критической инфраструктуры в Венесуэле.
В связи с этим Мадуро призвал защищать страну на фоне эскалации отношений с США. Он попросил граждан сохранять выдержку и бдительность, чтобы быть в состоянии отстоять права Венесуэлы как независимого государства. Он заверил, что ситуация находится под контролем, но в то же время объявил о готовности к «победе» в гипотетическом военном столкновении.
ЧЕГО МАДУРО ЖДАТЬ ОТ ТРАМПА?
Между тем, американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов считает, что Трамп способен начать военную операцию в Венесуэле, но он учитывает интересы Москвы.
«Трамп на примере Ирана показал, что он готов к подобному исходу (к военной операции – прим. НСН). США позиционируют себя как некоего гегемона в западном полушарии, то есть страны, которая считает данный регион зоной своего влияния. Венесуэлу они рассматривают именно как сферу стратегических интересов. Здесь возможны два варианта: либо военная операция, либо публичное давление, чтобы добиться реализации американских интересов», - заметил он в беседе с НСН.
Однако, по мнению главного редактора журнала «Латинская Америка» Виктора Хейфеца, ни одна страна региона не будет готова поддержать Венесуэлу.
«Я не верю в вероятность наземной операции, не вижу развертывания достаточных сил для этого. Более вероятно нанесение одного или нескольких авиаударов по территории Венесуэлы. Если вдруг венесуэльская армия продемонстрирует недостаточную боеспособность, то американцы могут попробовать перебросить дополнительные силы и перейти к наземной операции. Если же хоть какая-то венесуэльская боеспособность будет продемонстрирована, то более вероятен "иранский" вариант, когда США нанесли удар, сказали о своей великолепной победе, Иран тоже заявил о своей великолепной победе, на этом стороны на какое-то время разошлись. Думаю, что Куба, ближайший союзник Венесуэлы, не станет присылать военнослужащих на подмогу армии Венесуэлы, Бразилия тоже не сможет этого сделать по Конституции. Китай точно не будет вписываться в конфликт, с Россией тоже крайне маловероятно военное вмешательство из-за удаленности», - предположил он в беседе с НСН.
Ранее в Совете Федерации РФ призвали парламенты иностранных государств решительно осудить провокационные действия США в отношении Венесуэлы, напоминают «Известия».
