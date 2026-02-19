СМИ: Дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах
Семья отставного генерал-майора Вооруженных сил Украины, бывшего сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова может зарабатывать миллионы долларов на россиянах, которые пристрастны к азартным играм, сообщают «Известия».
Его дочь Оксана Уразова руководит сетью онлайн-казино CatAffs, в которую входят CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие. По словам экспертов, чистая прибыль всех проектов CatAffs может составлять около $1 млн в день. Как правило данные казино работают на аудиторию в России и странах СНГ. Деньги поступают на счета игроков при помощи теневых платежных сервисов, среди которых Piastrix.
Оксана Уразова живет в Португалии под фамилией Адао-и-Сильва. Отец регулярно навещает ее, хотя проживает, судя по всему, на Украине. С 2022 года в соцсетях Оксаны Уразовой было множество антироссийских постов со всевозможными обвинениями в адрес Москвы и выражением поддержки ВСУ.
Популярность казино сети CatAffs среди россиян вызвана тем, что в их продвижении участвовали известные блогеры, среди которых Егор Крид, Александр Зубарев и Zloy (Артур Нерчук).
Ранее психолог назвал ключевые риски игровой зависимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
