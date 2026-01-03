Митинги в Иране переросли в беспорядки, США обещали вмешаться

БЕСПОРЯДКИ В ИРАНЕ

3 января агентство «Tasnim» сообщило, что на западе Ирана в провинции Эйламе на улицы вышли группы вооруженных людей. По данным источника, они начали стрелять из автоматов и выкрикивали политические лозунги. На опубликованном агентством видео заметно, как на темных улицах Сербалы боевики стреляют очередями в воздух.

Агентство «Mehr» также писало, что 3 января представители правоохранительных органов Шуштар провинции Хузестан задержали участников массовых протестов и изъяли у них несколько единиц холодного и огнестрельного оружия. «Tasnim» передавало, протесты в Иране, вспыхнувшие из-за ухудшения экономической ситуации, начали перерастать в беспорядки и погромы. Известно, что на северо-востоке страны в городе Борджнурд 2 января ряд граждан вышел на местную акцию протеста.