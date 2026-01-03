Митинги в Иране переросли в беспорядки, США обещали вмешаться
По данным СМИ, несколько человек погибли, десятки пострадали.
Массовые беспорядки в Иране вспыхнули в конце 2025 года. В столкновениях уже погибли около пяти человек, несколько десятков пострадали. На фоне этого США обещали помочь протестующим. Однако в Иране предупредили о жестком ответе на вмешательство во внутренние дела страны.
БЕСПОРЯДКИ В ИРАНЕ
3 января агентство «Tasnim» сообщило, что на западе Ирана в провинции Эйламе на улицы вышли группы вооруженных людей. По данным источника, они начали стрелять из автоматов и выкрикивали политические лозунги. На опубликованном агентством видео заметно, как на темных улицах Сербалы боевики стреляют очередями в воздух.
Агентство «Mehr» также писало, что 3 января представители правоохранительных органов Шуштар провинции Хузестан задержали участников массовых протестов и изъяли у них несколько единиц холодного и огнестрельного оружия. «Tasnim» передавало, протесты в Иране, вспыхнувшие из-за ухудшения экономической ситуации, начали перерастать в беспорядки и погромы. Известно, что на северо-востоке страны в городе Борджнурд 2 января ряд граждан вышел на местную акцию протеста.
При этом «Fars» передавало, что митинги в Иране начинают приобретать политический характер. Сообщалось, что протестующие вступают в стычки с полицией, чаще выступают с промонархическими лозунгами, вооруженные люди нападают на административные и общественные здания.
Согласно информации издания, на западе Ирана во время беспорядков уже погибли три человека, еще 17 получили ранения в результате нападений на полицию, передают «Известия». При этом на юго-западе страны скончались минимум два человека, несколько полицейских пострадали.
НАЧАЛО ПРОТЕСТОВ
Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря 2025 года на фоне экономического кризиса и климатических проблем. Кроме того, ситуация усложнилась из-за восстановленных санкций в связи с ядерной программой, что привело к резкому падению курса иранской валюты и ухудшению жизни миллионов граждан.
28 декабря 2025 года в Тегеране торговцы мобильными телефонами вышли с митингами на улицы из-за падения риала и инфляции. Протесты быстро распространились на другие города, включая Кешм и западные регионы страны. СМИ писали, что митинги, к которым присоединились студенты университетов, распространились и на Исфахан, Йезд, Зенджан, Кухдашт и Фасу.
1 января 2026 года в городе Хамадан протестующие сожгли Коран и другие религиозные книги. Кроме того, 20 участников беспорядков попытались напасть на мечеть, передают «Известия».
«Мы находимся в ситуации, когда враги оказывают как внешнее давление, так и, к сожалению, давление внутри страны. Враг возлагает большую часть своих надежд на то, чтобы сломить нас экономическим давлением», - заявил в обращении к народу президент Ирана Масуд Пезешкиан.
По данным «Al Jazeera», иранский риал достиг рекордно низких значений по отношению к доллару США, усугубив инфляцию. На фоне этого глава Центробанка республики Мохаммад Фарзин ушел в отставку.
Кроме того, согласно информации NPR, санкции резко сократили экспорт нефти, а 12-дневный конфликт с Израилем, который случился летом 2025 года, увеличил расходы бюджета республики и отпугнул инвестиции.
Кандидат исторических наук, востоковед Ирина Федорова объяснила, чем были вызваны протесты в Иране.
«Была включена процедура снэпбэк (восстановления санкций – прим. НСН) со стороны стран, которые вводили санкции и отменяли их в 2015 году. Очень тяжелые климатические условия в Иране в связи с разными причинами — и с изменениями климата, и с тем, что часть воды идет из Афганистана. Национализм подогревается извне, он подогревается США. Среди белуджи очень активно работает израильская разведка. США очень давят на Иран, ставят постоянные условия, которые Тегеран на данный момент не готов выполнять. Одна из задач — смена режима в республике», - приводит ее слова телеканал «Звезда».
ВМЕШАТЕЛЬСТВО США И ОТВЕТ ИРАНА
На фоне продолжающихся в Иране протестов президент США Дональд Трамп пообещал «прийти на помощь» митингующим, если тех будут «жестоко убивать».
«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь. Мы готовы к бою», - написал политик накануне в одной из соцсетей.
В ответ на это Масуд Пезешкиан заявил, что реакция республики будет жесткой.
«Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном», - написал он в Сети.
В Совбезе Ирана подчеркнули, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела Тегерана приведет к дестабилизации всего Ближнего Востока и подорвет интересы США в регионе, передает RT. По мнению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, такие шаги Вашингтона могут привести к масштабным последствиям для всей ближневосточной архитектуры безопасности.
«Мы считаем, что протестующие предприниматели не имеют отношения к деструктивным элементам, и Трамп должен понимать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос равносильно дестабилизации всего региона и уничтожению американских интересов», - написал иранский политик в своем Telegram-канале.
В свою очередь советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Иран жестко отреагирует на любое внешнее вмешательство во внутренние дела страны, поскольку речь идет о вопросах национальной безопасности.
«Рука каждого интервента, которая пытается подорвать безопасность Ирана под каким-либо предлогом, будет отсечена еще до того, как сможет пожалеть об этом», - написал он в соцсетях.
Шамхани добавил, что Тегеран «хорошо помнит» историю интервенций США на Ближнем Востоке под лозунгами «защиты демократии», указав на события в Афганистане, Ираке и секторе Газа.
Кроме того, Иран пригрозил атакой баз США на Ближнем Востоке в случае агрессии американской стороны. Об этом в одной из соцсетей объявил спикер парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф. Он напомнил, что иностранные спецслужбы не преуспели в попытках превратить протесты в вооруженные столкновения. Политик также добавил, что Иран «не приравнивает ряды протестующих к иностранным агентам».
Ранее научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в интервью НСН отметил, что Иран и Израиль не решили коренные проблемы взаимного конфликта, поэтому противостояние между ними только продолжится.
