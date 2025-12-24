«Почти всю нефть Венесуэлы покупает Китай – напрямую оформляет или через указание на другие страны. Например, Китай покупает еще и почти всю нефть Ирана, но часть иранской нефти записывает как поставки из Малайзии. Совсем небольшие объемы нефтепродуктов Венесуэлы идут на Кубу. Нефтяная блокада США в этом смысле признана убить двух зайцев сразу. С одной стороны, они хотят создать еще большие экономические проблемы Венесуэле, спровоцировать внутренние выступления, сместить власть. С другой стороны, это попытка надавить на Китай. Эти объемы нефти ему придется покупать по более высокой цене, а это примерно 500-600 тысяч баррелей в сутки», - пояснил он.

Юшков также рассказал, как эта ситуация влияет на Россию.

«Эти танкеры США пригонят к себе, потом продадут на специальном аукционе и танкеры, и нефть, запишут как импорт из Венесуэлы. Хотя это откровенное пиратство. Если все танкеры будут так обворовывать, Венесуэла просто остановит экспорт, проще не добывать нефть, чем терять вместе с танкером ее. Если сократится экспорт из Венесуэлы, то общемировые цены подрастут, что нам выгодно в краткосрочной перспективе. На китайском рынке уменьшится конкуренция, Китай будет увеличивать закупки другой нефти со скидкой – это наша и нефть Ирана. При этом наша скидка уменьшится тогда, что для нас плюс. С другой стороны, это создает опасный прецедент, европейцы тоже смогут попытаться захватить наши танкеры, например», - заключил собеседник НСН.

Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.

