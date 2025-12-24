«Откровенное пиратство»: Как захват нефтяных танкеров Венесуэлы скажется на России
Почти всю нефть Венесуэлы покупает Китай, из-за «блокады» Трампа Пекин будет покупать больше российской нефти, заявил НСН Игорь Юшков.
Если сократится экспорт нефти из Венесуэлы, то общемировые цены подрастут, что России выгодно в краткосрочной перспективе, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Береговая охрана США готовит захват еще 40 танкеров с нефтью Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters. До этого американский лидер Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. По его словам, США планируют оставить нефть себе. Юшков рассказал, как это скажется на рынке нефти.
«Почти всю нефть Венесуэлы покупает Китай – напрямую оформляет или через указание на другие страны. Например, Китай покупает еще и почти всю нефть Ирана, но часть иранской нефти записывает как поставки из Малайзии. Совсем небольшие объемы нефтепродуктов Венесуэлы идут на Кубу. Нефтяная блокада США в этом смысле признана убить двух зайцев сразу. С одной стороны, они хотят создать еще большие экономические проблемы Венесуэле, спровоцировать внутренние выступления, сместить власть. С другой стороны, это попытка надавить на Китай. Эти объемы нефти ему придется покупать по более высокой цене, а это примерно 500-600 тысяч баррелей в сутки», - пояснил он.
Юшков также рассказал, как эта ситуация влияет на Россию.
«Эти танкеры США пригонят к себе, потом продадут на специальном аукционе и танкеры, и нефть, запишут как импорт из Венесуэлы. Хотя это откровенное пиратство. Если все танкеры будут так обворовывать, Венесуэла просто остановит экспорт, проще не добывать нефть, чем терять вместе с танкером ее. Если сократится экспорт из Венесуэлы, то общемировые цены подрастут, что нам выгодно в краткосрочной перспективе. На китайском рынке уменьшится конкуренция, Китай будет увеличивать закупки другой нефти со скидкой – это наша и нефть Ирана. При этом наша скидка уменьшится тогда, что для нас плюс. С другой стороны, это создает опасный прецедент, европейцы тоже смогут попытаться захватить наши танкеры, например», - заключил собеседник НСН.
Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
