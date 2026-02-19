СМИ: Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны
Последние несколько недель Москва и Киев обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, сообщает The New York Times.
По данным издания, ее не будет контролировать ни одна из сторон конфликта. Россия и Украина обсуждали создание гражданской администрации для управления регионом после завершения боевых действий. В нее могли бы войти как российские, так и украинские представители. Собеседник издания указал, что стороны далеки от соглашения.
Москва и Киев допустили создание зоны свободной торговли на демилитаризованной территории. Однако, по данным газеты, инвестиционные возможности региона, который находится между двумя армиями, остаются ограниченными даже при условии прекращения огня.
По итогу соглашения Украина будет разделена на три части, включая демилитаризованную зону, о которой сейчас договариваются стороны с участием США, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Горячие новости
- СМИ: Крупномасштабное нападение на Иран неизбежно
- СМИ: Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны
- Дмитриев: США заинтересованы в отмене антироссийских санкций из-за выгодных проектов
- США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
- Атомный ледокол «Сибирь» направляется в замерзающий Финский залив
- СМИ: Журналист Карлсон и его сотрудники задержаны в Израиле
- Лавров: Зеленский не хочет мира, судя по тому, что «вытворял в Мюнхене»
- Суд арестовал главу комитета по госзаказу Петербурга
- Трамп назвал конфликт на Украине бременем для налогоплательщиков США
- Зеленский предложил провести новый раунд переговоров в феврале