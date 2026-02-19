СМИ: Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны

По данным издания, ее не будет контролировать ни одна из сторон конфликта. Россия и Украина обсуждали создание гражданской администрации для управления регионом после завершения боевых действий. В нее могли бы войти как российские, так и украинские представители. Собеседник издания указал, что стороны далеки от соглашения.

Москва и Киев допустили создание зоны свободной торговли на демилитаризованной территории. Однако, по данным газеты, инвестиционные возможности региона, который находится между двумя армиями, остаются ограниченными даже при условии прекращения огня.

По итогу соглашения Украина будет разделена на три части, включая демилитаризованную зону, о которой сейчас договариваются стороны с участием США, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

