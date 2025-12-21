«Осознанное обострение»: Чем грозят крупнейшие поставки оружия США на Тайвань

США занимают двойственную позицию в тайванском вопросе, с одной стороны, поддерживая принцип одного Китая, а с другой — поставляя оружие на Тайвань, при этом Вашингтон осознанно обостряет напряженность в этом регионе. Об этом в беседе с НСН заявил член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

Ранее агентство «Reuters» сообщило, что США одобрили крупнейшую в истории поставку оружия Тайваню на $11,1 млрд. Известно, что пакет включает HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, ударные дроны и прочее вооружение. Власти Тайваня заявили, что поставки помогут ускорить переход к асимметричной обороне и нарастить сдерживающий потенциал. По словам Акимова, США называют Китай своим основным конкурентом.