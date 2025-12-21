«Осознанное обострение»: Чем грозят крупнейшие поставки оружия США на Тайвань
Политолог Александр Акимов в эфире НСН подчеркнул, что в настоящий момент США важно оппонировать Китаю и усиливать свое присутствие в этом регионе.
США занимают двойственную позицию в тайванском вопросе, с одной стороны, поддерживая принцип одного Китая, а с другой — поставляя оружие на Тайвань, при этом Вашингтон осознанно обостряет напряженность в этом регионе. Об этом в беседе с НСН заявил член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Ранее агентство «Reuters» сообщило, что США одобрили крупнейшую в истории поставку оружия Тайваню на $11,1 млрд. Известно, что пакет включает HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, ударные дроны и прочее вооружение. Власти Тайваня заявили, что поставки помогут ускорить переход к асимметричной обороне и нарастить сдерживающий потенциал. По словам Акимова, США называют Китай своим основным конкурентом.
«США с самого начала второго (президентского – прим. НСН) срока Дональда Трампа обозначили КНР как своего главного конкурента. Этому было посвящено и одно из первых выступлений Марко Рубио в качестве государственного секретаря США. Собственно, Трамп в свой первый срок тоже обозначал Китай как главную угрозу безопасности США и их доминированию в Западном полушарии и в принципе на международной арене», - отметил он.
Кроме того, политолог указал на двойственность позиции США в тайваньском вопросе.
«Позиция США не изменилась: что при Трампе, что при демократической администрации они поддерживали Тайвань. В то же время они не выступают против принципа одного Китая. Это их известная позиция еще со времен Ричарда Нельсона. С одной стороны США поддерживают один Китай и, следовательно, Тайвань, как неотъемлемую составную часть КНР. С другой стороны, они накачивают Тайбэй новыми вооружениями и поставками военной техники. Это двойственная позиция Вашингтона — известная политика двойных стандартов, которой США придерживаются в частности на этом направлении. Сейчас им важно оппонировать Китаю и усиливать свое военное и иное присутствие в этом регионе для, как они говорят, сдерживания КНР», - сказал Акимов.
При этом он подчеркнул, что Россия неизменно выступает за политику одного Китая.
«В этом регионе периодически происходят провокации, в том числе военного характера. Известные инциденты с кораблями в Южно-Китайском море, периодические интервенции с участием Военно-воздушных сил. И вокруг Тайваня периодически проводятся разные учения с участием китайских Военно-морских сил. В общем провокации в этом регионе как происходили, так, видимо, и будут происходить. И США сейчас осознанно идут на обострение напряженности в этом регионе. А позиция нашей страны неизменна — мы за то, чтобы восторжествовал принцип одного Китая, чтобы прекратилось накачивание сепаратистского режима в Тайбэе, который не подчиняется центральному правительству Китая и пользуется поддержкой США. Россия против этой поддержки и каких-либо провокаций», - заключил собеседник НСН.
Ранее заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что Япония на протяжении многих лет рассматривает Тайвань как проблему собственной нацбезопасности, кроме того, нынешний японский премьер является протайваньским политиком. В связи с этим, по его мнению, при обострении ситуации вокруг Тайваня Япония выступит против Китая.
