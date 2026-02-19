Кадыров рассказал о примирении с Керимовым
Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил в Telegram о дружеских отношениях с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.
По его словам, ранее возникшее недопонимание разрешено. Глава Чечни написал, что с парламентарием его всегда связывали дружеские и деловые отношения. Чтобы устранить недопонимание, нужна была личная встреча. Кадыров указал, что она состоялась в Москве. В результате стороны пришли к взаимопониманию и пожали друг другу руки.
Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что встреча Кадырова и Керимова прошла в Кремле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
