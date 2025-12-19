Трамп допустил возможность войны США с Венесуэлой

Возможность войны США с Венесуэлой не исключена. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил американский президент Дональд Трамп.

Дойдет до «горячего»: Кто поддержит Венесуэлу в борьбе с блокадой Трампа

«Я не исключаю этого, нет», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Трамп не дал конкретного ответа на вопрос, является его целью свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет RT.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США не заставят Мадуро покинуть свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

