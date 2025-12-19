Трамп допустил возможность войны США с Венесуэлой
19 декабря 202513:57
Возможность войны США с Венесуэлой не исключена. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил американский президент Дональд Трамп.
«Я не исключаю этого, нет», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.
При этом Трамп не дал конкретного ответа на вопрос, является его целью свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет RT.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США не заставят Мадуро покинуть свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
