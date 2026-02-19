В Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку автомобилей

Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение проект закона о введении разового налога на покупку дорогостоящих автомобилей, сообщает ТАСС.

Россиянам для получения автокредита придется официально подтверждать доход

Как ожидается, налог затронет транспортные средства стоимостью свыше 20 млн рублей. Его также предложено платить владельцам яхт, катеров, вертолетов и самолетов стоимостью свыше 50 млн рублей. Ставка составит от 1 до 4 % от цены покупки, и будет варьироваться в зависимости от категории транспортного средства.

Также парламентарии предложили ввести дифференцированные ставки для дорогостоящей недвижимости: для объектов стоимостью от 350 млн рублей — 3%, от 450 млн — 3,5%, от 550 млн — 4%. Отмечается, что инициатива позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов и местные бюджеты.

Предлагаемый новый разовый налог на дорогие автомобили может принести в бюджет 4 млрд рублей в год, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЗаконопроектыНалогАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры