В Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку автомобилей

Как ожидается, налог затронет транспортные средства стоимостью свыше 20 млн рублей. Его также предложено платить владельцам яхт, катеров, вертолетов и самолетов стоимостью свыше 50 млн рублей. Ставка составит от 1 до 4 % от цены покупки, и будет варьироваться в зависимости от категории транспортного средства.

Также парламентарии предложили ввести дифференцированные ставки для дорогостоящей недвижимости: для объектов стоимостью от 350 млн рублей — 3%, от 450 млн — 3,5%, от 550 млн — 4%. Отмечается, что инициатива позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов и местные бюджеты.

Предлагаемый новый разовый налог на дорогие автомобили может принести в бюджет 4 млрд рублей в год, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

