СМИ: США атаковали военные объекты Венесуэлы

ВВС США атаковали военные объекты в Венесуэле. Об этом сообщают «Reuters», AP и ряд местных СМИ.

Согласно информации источника, речь идет о серии ударов по базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды в Каракасе. Отмечается, что в связи с этим южный район столицы Венесуэлы остался без электричества.

Сообщалось, что бомбардировка началась примерно в 02:00 часа ночи по местному времени (в 09:00 по Москве). Кроме того, известно об атаках на военно-морскую базу Ла-Гуайра в Варгасе и остров Маргарита в Карибском море.