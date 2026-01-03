СМИ: США атаковали военные объекты Венесуэлы

ВВС США атаковали военные объекты в Венесуэле. Об этом сообщают «Reuters», AP и ряд местных СМИ.

Согласно информации источника, речь идет о серии ударов по базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды в Каракасе. Отмечается, что в связи с этим южный район столицы Венесуэлы остался без электричества.

Сообщалось, что бомбардировка началась примерно в 02:00 часа ночи по местному времени (в 09:00 по Москве). Кроме того, известно об атаках на военно-морскую базу Ла-Гуайра в Варгасе и остров Маргарита в Карибском море.

Уточняется, что взрывы также были слышны в районе аэропорта Игуэроте после ударов ВВС США. По предварительной информации, происходит вторичная детонация боеприпасов на военных складах.

СМИ писали об атаке на дом министра обороны Венесуэлы. Жители также говорили о стрельбе из автоматов на улицах. В настоящий момент воздушное пространство над страной полностью закрыто.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс объявила, что американский лидер отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, в том числе по военным объектам. Известно, что сейчас к резиденции президента в Каракасе стягивается бронетехника, на выезде из столицы образовались пробки, так как жители пытаются уехать из города.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил возможность войны США и Венесуэлы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

