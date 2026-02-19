Медведев считает, что Залужный начал свою игру против Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram недавние высказывания экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного о причинах неудач контрнаступления Киева в 2023 году.

Залужный намекнул на возвращение в Украину

По его словам, началось противостояние президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — написал Медведев.

Он напомнил, что ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Зампред отметил, что «Залужный начал свою игру» против Зеленского.

До этого Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

