Медведев считает, что Залужный начал свою игру против Зеленского

По его словам, началось противостояние президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — написал Медведев.

Он напомнил, что ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Зампред отметил, что «Залужный начал свою игру» против Зеленского.

До этого Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

