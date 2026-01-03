СМИ: Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране в связи с авиаударами США. Об этом сообщает «BNO News».
В МИД страны заявили, что республика подверглась военной агрессии со стороны США для захвата нефти и полезных ископаемых. В ведомстве добавили, что, согласно статье 51 Устава ООН, Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты народа, территории и суверенитета.
Между тем, посол России в Венесуэле сообщил, что российское посольство в Каракасе в результате взрывов не было повреждено, писали СМИ.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил начало войны с Венесуэлой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
