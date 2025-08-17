Состоится ли встреча Путина, Зеленского и Трампа?
Личная встреча президентов России и США прошла на Аляске с 15 на 16 августа по московскому времени. Украинский лидер приедет в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом 18 августа.
После первой за шесть лет личной встречи с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп предложил провести трехсторонние переговоры, к которым присоединился бы президент Украины Владимир Зеленский. В Киеве согласны, в Москве пока не говорили о такой возможности. Перед этим еще должна состояться личная встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне.
При этом американский президент также предложил решить украинский вопрос некоторыми территориальными уступками со стороны Киева. Зеленский не согласен. А европейские лидеры обещают и дальше поддерживать его в случае боевых действий.
ВСТРЕЧА ПУТИНА, ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести встречу в трехстороннем формате с участием лидеров России, США и Украины. По его словам, переговоры должны состояться уже в конце следующей недели — 22 августа, передает «Axios». Это произойдет ровно через неделю после личной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Отмечается, что глава США уже сообщил о своем намерении и лидерам европейских стран в ходе телефонного разговора после саммита с Путиным на Аляске.
По итогам переговоров в Анкоридже Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентами России и Украины. Сам Владимир Зеленский поддержал такое предложение американского коллеги.
При этом помощник президента России Юрий Ушаков после саммита на Аляске говорил, что тема проведения трехсторонней встречи России, Украины и США пока не обсуждалась. Он также отметил, что еще не знает, когда именно состоится следующая встреча Путина и Трампа.
Между тем, телеканал CNN сообщил, что Трамп приступит к подготовке к трехсторонней встрече лишь при условии, что его переговоры с Зеленским 18 августа пройдут успешно, передают «Известия».
ВСТРЕЧА ТРАМПА И ЗЕЛЕНСКОГО
Сам Владимир Зеленский намерен приехать в Вашингтон для личной встречи с Дональдом Трампом в понедельник 18 августа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил телеканалу «ARD», что дал Зеленскому несколько советов, как следовало бы вести себя во время предстоящего визита в Белый дом. Подробности он не сообщил. При этом Мерц указал, что на встрече с «коалицией желающих», которую до этого анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, будут обсуждаться итоги саммита на Аляске.
Газета «Bild» со ссылкой на правительственные источники писала, что Мерц, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер должны созвониться 17 августа, чтобы решить кто из них будет сопровождать Зеленского в Вашингтон на встречу с Трампом. Сообщалось, что президенту Украины разрешили взять с собой на переговоры в США кого-то из европейских политиков, передают «Известия».
При этом издание «Politico» писало, что лидер Финляндии Александер Стубб может присоединиться к переговорам в Белом доме. По данным газеты, европейские лидеры опасаются, что Зеленского встретят в столице США не так тепло, как Владимира Путина встретили на Аляске. Поэтому идея заключается в том, чтобы Стубб помог избежать ссор между Трампом и Зеленским, а также убедил президента США включить Европу в дальнейшие переговоры.
РЕШЕНИЕ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА
При этом газета «The New York Times» писала, что Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования украинского конфликта. По данным источника, он предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы.
Американский лидер считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Владимир Зеленский согласится передать РФ оставшуюся часть Донбасса. Взамен, пишет издание, в силу вступит режим прекращения огня по текущим линиям боевого соприкосновения и будут действовать гарантии безопасности и для Киева, и для Европы.
Однако, по информации агентства «Reuters», Зеленский назвал такое предложение Трампа невозможным и отклонил требование, передает RT.
По данным «Financial Times», во время переговоров на Аляске Путин потребовал от Киева вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы заключить мирное соглашение. Он сказал Трампу, что может заморозить остальную часть фронта, если основные требования будут выполнены. Президент США согласился с этой позицией российского коллеги.
В связи с этим высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что такое поведение Трампа является для Киева ударом в спину. Так он отреагировал на смену позиции американского президента, который до этого угрожал Москве новыми санкциями.
Между тем, лидеры ЕС после встречи глав США и России заявили, что Киев должен самостоятельно принимать решение о территории Украины.
«Решения относительно своей территории будет принимать сама Украина. Международные границы не могут изменяться силой», - указано в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии.
В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские союзники Киева продолжат поддерживать Зеленского, если он решит пролонгировать ведение боевых действий.
«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», - отметил он в эфире телеканала «TVN24».
При этом министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад рассказал «La Tribune Dimanche», что в Париже считают неприемлемой идею демилитаризации Украины. По его словам, укрепление украинской армии должно стать одной из гарантий безопасности Киева. Они разрабатываются совместно с Великобританией и «коалицией желающих», сказал Аддад.
Ранее издание «The New York Times» сообщило, что Владимир Путин на саммите с Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык снова станет официальным на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
