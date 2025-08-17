Состоится ли встреча Путина, Зеленского и Трампа?

При этом американский президент также предложил решить украинский вопрос некоторыми территориальными уступками со стороны Киева. Зеленский не согласен. А европейские лидеры обещают и дальше поддерживать его в случае боевых действий.



ВСТРЕЧА ПУТИНА, ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести встречу в трехстороннем формате с участием лидеров России, США и Украины. По его словам, переговоры должны состояться уже в конце следующей недели — 22 августа, передает «Axios». Это произойдет ровно через неделю после личной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.