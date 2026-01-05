«Не ударить в грязь лицом!»: Лидер The Hatters о планах на юбилейный год

«В 2026 году мы планируем проехать большой замечательный тур по всей стране, захватив новые регионы. Также мы планируем отыграть два больших концерта в «Ледовом» в Санкт-Петербурге и еще два концерта в столичной «ВТБ Арене». От 2026 года у нас очень волнительные ожидания, потому что группа «The Hatters» будет отмечать 10-летний юбилей. Хотелось бы не ударить в грязь лицом и доказать, что эти 10 лет мы не просто катились на волне успеха, но и проделали невероятно много работы над собой. В Новом году желаем всем удачи и любви», — сказал собеседник НСН.

The Hatters («Шляпники») — российская группа из Санкт-Петербурга. Сами музыканты определяют свой стиль как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах». У коллектива шесть премий «Чартова дюжина» в разных номинация и почти 2,5 миллиона слушателей за месяц на «Яндекс Музыке».

Ранее Музыченко признался журналистам, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско.

