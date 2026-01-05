«Не ударить в грязь лицом!»: Лидер The Hatters о планах на юбилейный год
Юрий Музыченко рассказал НСН, что в 2026 году The Hatters проедут с концертами всю страну, захватив новые регионы.
Лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал НСН, что в 2026 году музыканты хотят всем доказать, что за 10 лет своей творческой деятельности они проделали невероятно много работы над собой.
«В 2026 году мы планируем проехать большой замечательный тур по всей стране, захватив новые регионы. Также мы планируем отыграть два больших концерта в «Ледовом» в Санкт-Петербурге и еще два концерта в столичной «ВТБ Арене». От 2026 года у нас очень волнительные ожидания, потому что группа «The Hatters» будет отмечать 10-летний юбилей. Хотелось бы не ударить в грязь лицом и доказать, что эти 10 лет мы не просто катились на волне успеха, но и проделали невероятно много работы над собой. В Новом году желаем всем удачи и любви», — сказал собеседник НСН.
The Hatters («Шляпники») — российская группа из Санкт-Петербурга. Сами музыканты определяют свой стиль как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах». У коллектива шесть премий «Чартова дюжина» в разных номинация и почти 2,5 миллиона слушателей за месяц на «Яндекс Музыке».
Ранее Музыченко признался журналистам, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru