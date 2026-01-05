К зданию Федерального суда Нью-Йорка приземлился вертолет с захваченным в ходе операции США в Венесуэле президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что после приземления венесуэльского лидера посадили в микроавтобус, сейчас он направляется в суд.

Напомним, Вашингтон нанес удар по Венесуэле 3 января 2026 года. Мадуро, а также его супруга Силия Флорес были вывезены из страны. В США венесуэльского лидера обвиняют в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов». Сейчас обязанности президента Венесуэлы, согласно Конституции страны, исполняет вице-президент Делси Родригес. В связи с происходящими событиями МИД Венесуэлы запросил срочное заседание Совбеза ООН.

ЖЕРТВЫ ОПЕРАЦИИ

Жертвами проводимой Вашингтоном операции на территории Венесуэлы стали по меньшей мере 80 человек — это не только военнослужащие, но и мирные жители, сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Венесуэлы газета The New York Times. Изначально сообщалось о 40 погибших, однако отмечается, что число жертв продолжает расти.

При этом, по словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, россиян среди погибших и пострадавших нет. Однако в посольстве России в Каракасе порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней нужды. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.