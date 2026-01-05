«Кто после Венесуэлы?»: Вертолет с Мадуро приземлился у Федерального суда Нью-Йорка
Несмотря на осуждение методов США в Венесуэле, в Европе считают хорошей новостью захват Мадуро.
К зданию Федерального суда Нью-Йорка приземлился вертолет с захваченным в ходе операции США в Венесуэле президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что после приземления венесуэльского лидера посадили в микроавтобус, сейчас он направляется в суд.
Напомним, Вашингтон нанес удар по Венесуэле 3 января 2026 года. Мадуро, а также его супруга Силия Флорес были вывезены из страны. В США венесуэльского лидера обвиняют в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов». Сейчас обязанности президента Венесуэлы, согласно Конституции страны, исполняет вице-президент Делси Родригес. В связи с происходящими событиями МИД Венесуэлы запросил срочное заседание Совбеза ООН.
ЖЕРТВЫ ОПЕРАЦИИ
Жертвами проводимой Вашингтоном операции на территории Венесуэлы стали по меньшей мере 80 человек — это не только военнослужащие, но и мирные жители, сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Венесуэлы газета The New York Times. Изначально сообщалось о 40 погибших, однако отмечается, что число жертв продолжает расти.
При этом, по словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, россиян среди погибших и пострадавших нет. Однако в посольстве России в Каракасе порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней нужды. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.
Кроме того, США сравняли с землей мавзолей экс-главы Венесуэлы Уго Чавеса в Каракасе — важный символ для страны. По мнению общественности, это символический акт, не имевший тактической цели. Также атакованы главная военная база в Каракасе, морской порт и аэропорт.
ЕВРОПА НЕ ОСУЖДАЕТ
Вместе с тем гибель мирных жителей в ходе операции США в Венесуэле не нашла осуждения в Еврокомиссии. По крайней мере, глава пресс-службы ЕК Паула Пинью в ходе брифинга в Брюсселе воздержалась от прямого ответа на соответствующий вопрос.
«Этот вопрос также зависит от того, как мы должны называть эти события. Мне пока нечего добавить к сказанному ранее», — заявила она.
Кроме того, в ходе брифинга представитель ЕК Анита Хиппер добавила, что Еврокомиссия не признает легитимность Родригес в качестве фактического главы Венесуэлы.
«Мы четко указали, чью легитимность признаем: легитимность лиц, избранных демократическим путем», — подчеркнула она, добавив, что в политический переход необходимо включить лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо и ключевого соперника Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалеса.
МАКРОН ПРОТИВ
Однако и в Европе не все одобряют американские методы в отношении Венесуэлы. В частности, несогласие с действиями США выразил на заседании французского правительства президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на то, что считает «хорошей новостью» отстранение Мадуро от власти. Об этом в ходе брифинга в Елисейском дворце заявила официальный представитель кабинета министров Мод Брежон.
«Примененные методы не поддерживаются и не одобряются. Это слова президента республики», – отметила Брежон, добавив, что Франция выступает за защиту международного права и свободы народов, а этому как раз противоречит операция США.
ВИНОВАТА РОССИЯ?
Тем временем британское издание The Guardian поспешило, хоть и косвенно, обвинить в операции США в Венесуэле Россию. Авторы материала «В Венесуэлу пришла “путинизация” международной политики США» заявляют, что президент США Дональд Трамп — империалист, но виной всему «сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния».
Абсурдными подобные заявления назвал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией», — заявил он.
ХУ ИЗ НЕКСТ?
При этом останавливаться на Венесуэле Трамп, судя по всему, не намерен. Находясь на борту президентского лайнера, американский лидер заявил журналистам, что допускает возможность проведения аналогичной операции в Колумбии под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.
«Вокруг нас — больные соседи. Это не совсем сосед, но рядом. Венесуэла очень больна. Колумбия тоже очень больна, и ею руководит очень больной человек, которому нравится изготавливать кокаин и продавать его в Соединенные Штаты. И позвольте мне сказать, он так долго не протянет», — отметил президент США.
По его мнению, перспектива такой операции в Колумбии «звучит хорошо».
«Прошелся» Трамп и по перспективе аналогичных действий против Кубы. Американский лидер считает, что в них нет необходимости — кубинский режим падет самостоятельно.
«Куба выглядит так, что готова пасть. Думаю, что она просто падет», – заявил он журналистам.
ЗА СЕБЯ ПОСТОЯТ
Как бы там ни было, молча ждать, когда Трамп наведается к ним «в гости», Колумбия и Куба точно не намерены. По крайней мере, колумбийский президент Густаво Петро уже пообещал в соцсети X, что без боя не сдастся, — он готов защищать свою страну с оружием в руках, если Вашингтон попытается его схватить, как Мадуро.
Петро подчеркнул, что знает, что такое подпольная борьба и война, хоть и не был никогда военным.
«Я поклялся больше не брать в руки оружие после мирного соглашения 1989 года, но ради родины я вновь возьму оружие, которое не люблю», — заявил колумбийский лидер.
А уж за народной поддержкой дело не станет, убежден президент Колумбии.
«Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара», — резюмировал Петро.
