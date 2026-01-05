Россия запретила въезд еще 28 гражданам Канады
Въезд в Россию закрывается на постоянной основе ещё для 28 граждан Канады. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
В документе отмечается, что речь идёт о канадцах, участвующих в деятельности «структур и организаций пробандеровского толка».
«Данные лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, силятся упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине», - подчеркнули в министерстве.
В МИД РФ добавили, что Москва продолжит принимать меры «по защите своих государственных интересов и исторической правды».
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве объявили о закрытии въезда в Россию для 99 канадских граждан, «активно вовлечённых в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
