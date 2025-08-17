МИД Польши: Страны ЕС будут убеждать Зеленского продолжать войну
Страны-союзницы Украины в Европе будут убеждать президента Владимира Зеленского, что они будут оказывать поддержку, если он продолжит боевые действия, сообщил в эфире телеканала TVN24 министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По его словам, речь идет о поставках оружия, обеспечении пути Киева к членству в Евросоюзе. Дипломат отметил, что Вашингтон согласен с Европой, что Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок в процессе достижения мира.
Ранее Зеленский отказался от вывода войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
