МИД Польши: Страны ЕС будут убеждать Зеленского продолжать войну

Страны-союзницы Украины в Европе будут убеждать президента Владимира Зеленского, что они будут оказывать поддержку, если он продолжит боевые действия, сообщил в эфире телеканала TVN24 министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

СМИ: Трамп намерен устроить встречу Путина и Зеленского 22 августа

По его словам, речь идет о поставках оружия, обеспечении пути Киева к членству в Евросоюзе. Дипломат отметил, что Вашингтон согласен с Европой, что Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок в процессе достижения мира.

Ранее Зеленский отказался от вывода войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
