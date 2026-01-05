Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики
Правительству России и Центробанку необходимр обеспечить восстановление темпов роста экономики. Как пишет RT, соответствующее поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент РФ Владимир Путин.
В частности, в документе говорится о необходимости восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решения структурных проблем «с учётом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года» 4–5%.
Отмечается, что ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов РФ. Соответствующий доклад необходимо предоставить до 1 июня 2026 года.
Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
