В России заблокировали продажу 22,5 млн упаковок напитка Aloe Vera

Продажа 22 506 361 упаковки напитка Aloe Vera была заблокирована в России системой маркировки «Честный знак». Об этом сообщает РБК.

В России призвали снять опасные напитки «Алоэ Вера» с продажи

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы, уточнил, что блокировка была осуществлена поручению Роспотребнадзора.

«Это крупнейшая на данный момент блокировка, проведённая с использованием механизмов маркировки», — отмечается в сообщении.

Ранее Роспотребнадзором была приостановлена продажа партии напитка Aloe Vera после сообщений о возможном содержании ацетона в продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоспотребнадзорПродажаБлокировка

Горячие новости

Все новости

партнеры