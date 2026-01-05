В России заблокировали продажу 22,5 млн упаковок напитка Aloe Vera
Продажа 22 506 361 упаковки напитка Aloe Vera была заблокирована в России системой маркировки «Честный знак». Об этом сообщает РБК.
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы, уточнил, что блокировка была осуществлена поручению Роспотребнадзора.
«Это крупнейшая на данный момент блокировка, проведённая с использованием механизмов маркировки», — отмечается в сообщении.
Ранее Роспотребнадзором была приостановлена продажа партии напитка Aloe Vera после сообщений о возможном содержании ацетона в продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
