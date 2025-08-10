В ЕС выступили за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения

«Несмотря на то, что на Западе говорят об Орбане, что он якобы против Евросоюза, это предложение показывает, что на самом деле он хочет, чтобы Европа была сильнее и снова стала серьезным игроком в урегулировании украинского конфликта. Орбан хочет избежать сегодняшней маргинализации Европы и поднимает вопрос: если этот конфликт идет на периферии Европы, то почему Евросоюз до сих пор, за почти три с половиной года, не положил на стол какой-то план урегулирования? Почему на сегодняшний день только Дональд Трамп занимается этим урегулированием, а Европа ничего не делает, а точнее делает все для продолжения конфликта? Для нас очень странно, что о европейских проблемах говорят без Европы», - сказал он в беседе с НСН.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что проводить переговоры по Украине без участия Европы и Киева бессмысленно, так как это не приводит к результатам, а Дональд Трамп не может претендовать на нейтралитет в этом вопросе.