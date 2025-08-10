В ЕС выступили за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения

Под соответствующим заявлением подписались президенты Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Евросоюзе выступили с заявлением о переговорах по Украине. Лидеры европейских стран подчеркнули необходимость определения украинской территории по линии боевого соприкосновения. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что ЕС будет и дальше поддерживать Киев. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы «не потерять контроль» над вопросом безопасности в Европе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕС

На официальном сайте Европейского союза накануне опубликовали сообщение лидеров ЕС, в котором указано, что отправной точкой в переговорах о территориях должна стать текущая линия боевого соприкосновения. Общее заявление опубликовали от лица ключевых европейских лидеров: президентов Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции и от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Поводом для такого заявления стала будущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которая намечена на 15 августа. Известно, что главной темой грядущего саммита станет урегулирование украинского конфликта и решение территориального вопроса, передает RT.

В тексте обращения подчеркивается, что ЕС «остается приверженным принципу недопустимости изменения международных границ силой». Кроме того, европейские лидеры уже успели обратиться и к самому Трампу. Они попросили его защищать интересы Украины и Европы на переговорах с Путиным.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон лично заявил, что страны Европы обязаны принимать активное участие в урегулировании конфликта на Украине, пишут «Известия». Об этом он сказал по итогам телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Будущее Украины не может решаться без самих украинцев. Европейцы также непременно будут частью решения, поскольку речь идет об их собственной безопасности», - написал Макрон на своей странице в одной из соцсетей, отметив, что Париж, Берлин и Лондон «полны решимости продолжать поддержку Украины».

ПРИЗЫВ ОРБАНА

Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио «Kossuth» призвал лидеров европейских стран провести встречу с Владимиром Путиным, чтобы не быть отстраненными от принятия решений по безопасности на континенте. Орбан считает, что, если Европа хочет взять в свои руки решения о собственном будущем, она не может «как обиженный ребенок, дуться на российского президента».

Венгерский политик положительно оценил встречу Путина с Дональдом Трампом. Однако Орбан добавил, что его не радуют действия Европы, которая, по его словам, «спит».

«Поэтому я продолжаю настаивать на том, чтобы… как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита, обязательно состоялся российско-европейский саммит», - сказал премьер-министр Венгрии.

По мнению венгерского журналиста, члена Валдайского клуба Габора Штира, Орбан хочет усиления позиции Европы в урегулировании украинского конфликта, поэтому и предложил лидерам Германии и Франции встретиться с Путиным.

«Несмотря на то, что на Западе говорят об Орбане, что он якобы против Евросоюза, это предложение показывает, что на самом деле он хочет, чтобы Европа была сильнее и снова стала серьезным игроком в урегулировании украинского конфликта. Орбан хочет избежать сегодняшней маргинализации Европы и поднимает вопрос: если этот конфликт идет на периферии Европы, то почему Евросоюз до сих пор, за почти три с половиной года, не положил на стол какой-то план урегулирования? Почему на сегодняшний день только Дональд Трамп занимается этим урегулированием, а Европа ничего не делает, а точнее делает все для продолжения конфликта? Для нас очень странно, что о европейских проблемах говорят без Европы», - сказал он в беседе с НСН.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что проводить переговоры по Украине без участия Европы и Киева бессмысленно, так как это не приводит к результатам, а Дональд Трамп не может претендовать на нейтралитет в этом вопросе.

