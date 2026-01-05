Во Франции 10 человек осудили по делу о фейках о Брижит Макрон
Суд в Париже осудил 10 человек по делу о фейках о супруге французского президента Брижит Макрон. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что восемь мужчин и две женщины были признаны виновными в публикации «многочисленных злонамеренных комментариев». Это, в том числе, фейки о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.
Как говорится в сообщении, максимальное наказание составило восемь месяцев тюрьмы условно.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга заявили о готовности предоставить доказательства, опровергающие утверждения журналистки США Кэндис Оуэнс о том, что Брижит родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
