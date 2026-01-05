Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле и спецоперацию на Украине
5 января 202616:43
Сравнивать события в Венесуэле и специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине не следует. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На пресс-конференции в Будапеште он указал, что у этих ситуаций «совершенно разные политические контексты и правовые основы».
«Сравнение нам мало чем поможет... Мы должны принимать каждую ситуацию такой, какая она есть», - заключил политик.
Ранее Орбан заявил, что продолжение конфликта вокруг Украины выгодно лишь политикам, оружейникам и банкирам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
