Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле и спецоперацию на Украине

Сравнивать события в Венесуэле и специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине не следует. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан допустил, что в 2026 году в Европе может начаться война

На пресс-конференции в Будапеште он указал, что у этих ситуаций «совершенно разные политические контексты и правовые основы».

«Сравнение нам мало чем поможет... Мы должны принимать каждую ситуацию такой, какая она есть», - заключил политик.

Ранее Орбан заявил, что продолжение конфликта вокруг Украины выгодно лишь политикам, оружейникам и банкирам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

