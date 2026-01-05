Путин поручил увеличить государственную поддержку семей

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Об этом сообщает RT.

В частности, предложения должны предусматривать увеличение размера господдержки таких семей в зависимости от количества детей в семье, касаться улучшения жилищных условий.

Поручения даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Предложения должны быть подготовлены кабмином совместно с комиссиями Госсовета РФ и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию».

Ранее Путин поручил правительству и Центробанку РФ обеспечить восстановление темпов роста экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СемьяМногодетные СемьиГосподдержкаВладимир Путин

