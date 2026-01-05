Путин поручил увеличить государственную поддержку семей
Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Об этом сообщает RT.
В частности, предложения должны предусматривать увеличение размера господдержки таких семей в зависимости от количества детей в семье, касаться улучшения жилищных условий.
Поручения даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Предложения должны быть подготовлены кабмином совместно с комиссиями Госсовета РФ и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию».
Ранее Путин поручил правительству и Центробанку РФ обеспечить восстановление темпов роста экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
