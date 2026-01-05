Путин поручил расширить импорт не имеющих аналогов приоритетных товаров
Необходимо в 2026 году расширить импорт в Россию приоритетных товаров и услуг, не имеющих российских аналогов. Как сообщает RT, соответствующее поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент РФ Владимир Путин.
В частности, речь идёт об изменении структуры импорта товаров и услуг, в том числе трудоинтенсивных, и технологических решений «не имеющих отечественных аналогов».
Отмечается, что поручение дано правительству РФ, Центробанку и исполнительным органам субъектов страны. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 июня 2026 года.
Ранее Путин поручил кабмину РФ и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста российской экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США раcкупили костюм Nike, в который был одет Мадуро во время задержания
- Россия запретила въезд еще 28 гражданам Канады
- Путин поручил расширить импорт не имеющих аналогов приоритетных товаров
- «Кто после Венесуэлы?»: Вертолет с Мадуро приземлился у Федерального суда Нью-Йорка
- В России заблокировали продажу 22,5 млн упаковок напитка Aloe Vera
- «Не ударить в грязь лицом!»: Лидер The Hatters о планах на юбилейный год
- Силы ПВО уничтожили над регионами РФ 50 беспилотников ВСУ
- Путин поручил увеличить государственную поддержку семей
- Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле и спецоперацию на Украине
- Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru