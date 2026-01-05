Путин поручил расширить импорт не имеющих аналогов приоритетных товаров

Необходимо в 2026 году расширить импорт в Россию приоритетных товаров и услуг, не имеющих российских аналогов. Как сообщает RT, соответствующее поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент РФ Владимир Путин.

Путин поручил увеличить государственную поддержку семей

В частности, речь идёт об изменении структуры импорта товаров и услуг, в том числе трудоинтенсивных, и технологических решений «не имеющих отечественных аналогов».

Отмечается, что поручение дано правительству РФ, Центробанку и исполнительным органам субъектов страны. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 июня 2026 года.

Ранее Путин поручил кабмину РФ и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста российской экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортЦентробанкПравительство РоссииВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры