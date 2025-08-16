СМИ: Послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита на Аляске

По словам источника агентства, страны ЕС «намерены согласовать позиции и, возможно, сделать собственное заявление» в контексте российско-американских переговоров.

Ранее на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лидеры двух стран говорили о завершении украинского конфликта, о контроле над ядерными вооружениями, восстановлении двусторонних контактов в областях экономики и безопасности, а также о возможной встрече в Москве.

