СМИ: Послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита на Аляске
Послы 27 стран ЕС в Брюсселе собрались на экстренное заседание для обсуждения результатов саммита России и США на Аляске, передает ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник в Брюсселе.
По словам источника агентства, страны ЕС «намерены согласовать позиции и, возможно, сделать собственное заявление» в контексте российско-американских переговоров.
Ранее на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лидеры двух стран говорили о завершении украинского конфликта, о контроле над ядерными вооружениями, восстановлении двусторонних контактов в областях экономики и безопасности, а также о возможной встрече в Москве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита на Аляске
- MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore
- Белоруссия на «Интервидении» представит номер без национальных мотивов
- Американские журналисты получили в подарок от российских коллег бутылку водки
- Два человека пострадали при детонации украинских БПЛА в Белгороде
- Россиян предупредили о мошеннических схемах с использованием файлов vsf
- Том Круз отказался получать престижную творческую премию из рук Трампа
- Умер актер Владимир Шустов
- Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили работу
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Колодези в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru