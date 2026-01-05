Силы ПВО уничтожили над регионами РФ 50 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО за пять часов уничтожили над территорией России 50 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Уточняется, что инциденты произошли в период с 11:00 мск до 16:00 мск 5 января. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Белгородской области.
«44 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четрые дрона – над территорией Курской области, ещё два беспилотника – над территорией Липецкой области», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что днём 4 января российские силы ПВО сбили 253 беспилотника ВСУ над 14 регионами страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
