Силы ПВО уничтожили над регионами РФ 50 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за пять часов уничтожили над территорией России 50 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

«Били неподалеку»: Трамп не поверил в атаку ВСУ на резиденцию Путина

Уточняется, что инциденты произошли в период с 11:00 мск до 16:00 мск 5 января. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Белгородской области.

«44 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четрые дрона – над территорией Курской области, ещё два беспилотника – над территорией Липецкой области», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что днём 4 января российские силы ПВО сбили 253 беспилотника ВСУ над 14 регионами страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиВСУМинобороны РФПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры