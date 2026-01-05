Силы ПВО уничтожили над регионами РФ 50 беспилотников ВСУ

Уточняется, что инциденты произошли в период с 11:00 мск до 16:00 мск 5 января. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Белгородской области.

«44 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четрые дрона – над территорией Курской области, ещё два беспилотника – над территорией Липецкой области», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что днём 4 января российские силы ПВО сбили 253 беспилотника ВСУ над 14 регионами страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

