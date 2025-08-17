Трамп ждет: Мерц рассказал Зеленскому, как вести себя в Белом доме

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил телеканалу ARD, что дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому несколько советов, как следовало бы вести себя во время визита в Белый дом 18 августа.

Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30

Подробности он не сообщил. При этом Мерц указал, что на встрече с «коалицией желающих», которую анонсировал ранее президент Франции Эммануэль Макрон, будут обсуждаться итоги саммита на Аляске.

Ранее стало известно, что Франция выступает против демилитаризации Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры