Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о проведении трехсторонней встречи с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, основные вопросы украинского конфликта могут обсуждаться на уровне лидеров, поэтому трехсторонний формат встречи подходит. Он также подтвердил, что собирается встретиться с Трампом в США уже на следующей неделе.
Ночью 16 августа по Москве завершились личные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Стороны положительно оценили встречу и отметили прогресс в отношениях двух стран, однако рассказали, что договоренности в ходе переговоров по «основным вопросам» не были достигнуты.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Владимир Зеленский собирается поехать на встречу с Дональдом Трампом в Вашингтон 18 августа.
