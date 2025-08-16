Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о проведении трехсторонней встречи с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, основные вопросы украинского конфликта могут обсуждаться на уровне лидеров, поэтому трехсторонний формат встречи подходит. Он также подтвердил, что собирается встретиться с Трампом в США уже на следующей неделе.