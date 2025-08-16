Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о проведении трехсторонней встречи с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, основные вопросы украинского конфликта могут обсуждаться на уровне лидеров, поэтому трехсторонний формат встречи подходит. Он также подтвердил, что собирается встретиться с Трампом в США уже на следующей неделе.

Трамп после встречи с Путиным провел телефонный разговор с Зеленским

Ночью 16 августа по Москве завершились личные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Стороны положительно оценили встречу и отметили прогресс в отношениях двух стран, однако рассказали, что договоренности в ходе переговоров по «основным вопросам» не были достигнуты.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Владимир Зеленский собирается поехать на встречу с Дональдом Трампом в Вашингтон 18 августа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияПереговорыВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры