Континентальная блокада. Европа лишает Британию вакцин от COVID-19
Европейский союз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может отказать Великобритании в поставках.
Европейский союз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может отказаться от экспорта препарата в Великобританию. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.
Как пишет издание, «вакцинная война» была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала доступ вакцины в Британию, но откладывает ее передачу ЕС, ссылаясь на более позднюю дату заключения контракта. В ответ глава Евросовета заявил о возможности применить экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого было заказано в Британии.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна. Вакцинацию от коронавируса из-за дефицита вакцины могут приостановить и в Чехии. Региональным властям рекомендовано прививать только тех, кому надо ввести вторую дозу вакцины, а первичную вакцинацию прекратить.
В среду Евросоюз потребовал от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca поставить заказанную ранее вакцину от COVID-19 в полном объёме после того, как на минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что не сможет поставить заказанные объёмы вакцины до конца марта из-за нехватки производственных мощностей. Согласно контракту, нужно было поставить 400 млн доз вакцины, компания же готова поставить лишь 31 миллион.
Тем временем президент Боливии Луис Арсе сообщил, что в страну доставлена первая партия препарата «Спутник V» российского производства. Глава государства объявил о начале вакцинации от коронавируса и лично поучаствовал в процессе разгрузки контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса. По его словам, прививать граждан будут постепенно, «по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечены условия их хранения.
Российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V» в ближайшие дни одобрят ещё в нескольких странах. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила, что кроме Боливии препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Венесуэле и Парагвае.
Кроме того, Захарова сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января приступит к процедуре, предваряющей подачу заявки на регистрацию «Спутника V». Ранее в четверг Венгрия первой среди стран Евросоюза официально разрешила использование российской вакцины, кроме того, «Спутник V» по ускоренной процедуре зарегистрировали в ОАЭ.
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту РФ Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предположил в эфире НСН, что перспективы у российской вакцины в Европе есть, если ее регистрации не помешают политические факторы.
«По здравому рассуждению, российские вакцины должны зарегистрировать. Этому может помешать только политическая воля чиновников ЕС. Я считаю, что наши вакцины очень конкурентоспособны по ценовым и иммунологическим параметрам, но рынок вакцин в мире огромен, и конкуренция на нем происходит зачастую не по правилам», - посетовал депутат.
Однако он верит, что здравый смысл победит и российская вакцина обязательно найдет спрос в мире.
«У нас наука намного опережает производственные возможности фармпредприятий. Наши ученые создали хорошую вакцину, а вот производственных мощностей не хватает. Поэтому нам нужно обеспечить собственных граждан, а как только появится возможность – начнем экспортировать», - сказал Тумусов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова посоветовала воздержаться от вакцинирования переболевших коронавирусом. Она объяснила это тем, что случаи повторного заболевания COVID-19 бывают единичными. Самое главное, что антитела, выработанные после перенесенной инфекции, и после вакцинации идентичны.
Также Голикова напомнила, что россиян нельзя принуждать к вакцинации. Однако депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал слабые темпы вакцинации россиян от COVID-19.
«Нужно прививать, и все... Мало прививаем, за это надо ругать. Наша главная задача на сегодня – масштабировать и прививать наше население. Об этом надо думать, а не заниматься истерическими рефлексиями. За что нужно ругать – за плохую работу с вакцинацией. Она идет из рук вон плохо», - подчеркнул парламентарий.
Вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. В первую очередь прививки от коронавируса начали делать жителям Москвы. Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе привились уже 140 тысяч человек. Москва может вернуться к привычной жизни в мае, но все будет зависеть от того, насколько активно станут прививаться граждане, подчеркнул он.
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