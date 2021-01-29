Континентальная блокада. Европа лишает Британию вакцин от COVID-19

Европейский союз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может отказаться от экспорта препарата в Великобританию. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Как пишет издание, «вакцинная война» была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала доступ вакцины в Британию, но откладывает ее передачу ЕС, ссылаясь на более позднюю дату заключения контракта. В ответ глава Евросовета заявил о возможности применить экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого было заказано в Британии.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна. Вакцинацию от коронавируса из-за дефицита вакцины могут приостановить и в Чехии. Региональным властям рекомендовано прививать только тех, кому надо ввести вторую дозу вакцины, а первичную вакцинацию прекратить.

В среду Евросоюз потребовал от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca поставить заказанную ранее вакцину от COVID-19 в полном объёме после того, как на минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что не сможет поставить заказанные объёмы вакцины до конца марта из-за нехватки производственных мощностей. Согласно контракту, нужно было поставить 400 млн доз вакцины, компания же готова поставить лишь 31 миллион.