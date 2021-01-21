Захарова заявила о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран

Российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V» в ближайшие дни одобрят ещё в нескольких странах. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле и Парагвае.

Кроме того, Захарова сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января приступит к процедуре, предваряющей подачу заявки на регистрацию «Спутника V».

Ранее в четверг Венгрия первой среди стран Евросоюза официально разрешила использование российской вакцины, сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, «Спутник V» по ускоренной процедуре зарегистрировали в ОАЭ, отмечает NEWS.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мария ЗахароваВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры