Захарова заявила о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран

Российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V» в ближайшие дни одобрят ещё в нескольких странах. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле и Парагвае.

Кроме того, Захарова сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января приступит к процедуре, предваряющей подачу заявки на регистрацию «Спутника V».

Ранее в четверг Венгрия первой среди стран Евросоюза официально разрешила использование российской вакцины, сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, «Спутник V» по ускоренной процедуре зарегистрировали в ОАЭ, отмечает NEWS.ru.



