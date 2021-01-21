Захарова заявила о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран
Российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V» в ближайшие дни одобрят ещё в нескольких странах. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле и Парагвае.
Кроме того, Захарова сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января приступит к процедуре, предваряющей подачу заявки на регистрацию «Спутника V».
Ранее в четверг Венгрия первой среди стран Евросоюза официально разрешила использование российской вакцины, сообщает «Свободная пресса».
Кроме того, «Спутник V» по ускоренной процедуре зарегистрировали в ОАЭ, отмечает NEWS.ru.
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