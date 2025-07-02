Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждения
Восемнадцатый пакет санкций Европейского союза против Москвы находится на заключительной стадии обсуждения с правительством Словакии, сообщил телеканалу ARD канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По его словам, у премьера Словакии Роберта Фицо «объективная проблема», так как вся промышленность, в том числе многие немецкие предприятия нуждаются в поставках энергоносителей из России. Канцлер также указал, что ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, призывая егго утвердить санкции против РФ в случае их принятия Конгрессом США.
Ранее Фицо усомнился в эффективности 18-го пакета санкций Европейского союза против России, заявив, что он, как и предыдущие меры, не приведет к ощутимым результатам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru