Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждения

По его словам, у премьера Словакии Роберта Фицо «объективная проблема», так как вся промышленность, в том числе многие немецкие предприятия нуждаются в поставках энергоносителей из России. Канцлер также указал, что ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, призывая егго утвердить санкции против РФ в случае их принятия Конгрессом США.

Ранее Фицо усомнился в эффективности 18-го пакета санкций Европейского союза против России, заявив, что он, как и предыдущие меры, не приведет к ощутимым результатам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

