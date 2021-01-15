«Из рук вон плохо!» Онищенко раскритиковал темпы вакцинации россиян от COVID-19

«С самого начала было понятно. Они желчью исходят там все. Как только мы начали регистрировать, уже начался вой, что этого не может быть. Есть честная конкуренция, и это хорошо. А когда таким лаем из-под забора пытаются дискредитацией заниматься, пусть занимаются. Нам не привыкать», - сказал Онищенко.

Защищать репутацию нашей вакцины не нужно, добавил собеседник НСН.

«Нужно прививать, и все. Или нам с лозунгами в Вашингтон ехать, с хоругвями к Капитолию пройти и захватить его еще? На национальном уровне прививаем. Мало прививаем, за это надо ругать. Наша главная задача на сегодня – масштабировать и прививать наше население. Об этом надо думать, а не заниматься истерическими рефлексиями. За что нужно ругать – за плохую работу с вакцинацией. Она идет из рук вон плохо», - подчеркнул парламентарий.

Отметим, что вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. В первую очередь прививки от коронавируса начали делать жителям Москвы. Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе привились уже 140 тысяч человек. Москва может вернуться к привычной жизни в мае, но всё будет зависеть от того, насколько активно станут прививаться граждане, подчеркнул градоначальник.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о блокировке официальной страницы вакцины.

