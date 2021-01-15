«Из рук вон плохо!» Онищенко раскритиковал темпы вакцинации россиян от COVID-19
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН заявил, что отвлекаться на попытки западных сил дискредитировать российскую вакцину не стоит - важнее сосредоточиться на вакцинации населения.
Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V». При входе в аккаунт «Спутника V» ранее появлялось предупреждение об ограничении доступа на страницу за «необычные действия» от её имени.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что блокировка аккаунта является одним из признаков недобросовестной конкуренции западных производителей вакцин в отношении российской разработки.
«С самого начала было понятно. Они желчью исходят там все. Как только мы начали регистрировать, уже начался вой, что этого не может быть. Есть честная конкуренция, и это хорошо. А когда таким лаем из-под забора пытаются дискредитацией заниматься, пусть занимаются. Нам не привыкать», - сказал Онищенко.
Защищать репутацию нашей вакцины не нужно, добавил собеседник НСН.
«Нужно прививать, и все. Или нам с лозунгами в Вашингтон ехать, с хоругвями к Капитолию пройти и захватить его еще? На национальном уровне прививаем. Мало прививаем, за это надо ругать. Наша главная задача на сегодня – масштабировать и прививать наше население. Об этом надо думать, а не заниматься истерическими рефлексиями. За что нужно ругать – за плохую работу с вакцинацией. Она идет из рук вон плохо», - подчеркнул парламентарий.
Отметим, что вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. В первую очередь прививки от коронавируса начали делать жителям Москвы. Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе привились уже 140 тысяч человек. Москва может вернуться к привычной жизни в мае, но всё будет зависеть от того, насколько активно станут прививаться граждане, подчеркнул градоначальник.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о блокировке официальной страницы вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- В МЧС призвали россиян сообщать о частных домах престарелых
- «Российская газета» опровергла свою новость о переходе главы ФСО Кочнева в ФСБ
- В Саксонии хотят создать «тюрьму» для нарушителей карантина по COVID
- Мурашко поспорил с Гинцбургом о неношении масок при высоком уровне антител
- Германия разрешила строительство «Северного потока - 2» до конца мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru