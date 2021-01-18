Вирусолог рассказал, сколько еще придется носить маски
Доктор медицинских наук на пресс-конференции НСН рассказал, что пока рано думать об отмене противоэпидемиологических мер.
Новый год начался с распространения в России новых штаммов коронавируса. Ярче других себя проявил «британский» штамм, который отличается повышенной заразностью. Врачи предупреждают, что будут и другие штаммы, а переболеет в итоге около половины населения Земли. С учетом этого пока рано говорить об отмене противоэпидемиологических мер.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что большую часть года россиянам придется продолжать носить маски.
«К началу следующего учебного года процентов 60% россиян будет привито. Какой-то процент еще переболеет и получат антитела. В итоге будет довольно обширная прослойка. При этом ношение маски, сохранение социальной дистанции продолжает быть обязательным до достижения как минимум 60% иммунной прослойки. Кроме того, ношение масок резко снизило возможность заболевания гриппом», - отметил он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко и директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заочно поспорили о необходимости ношения масок людьми, которые привились от коронавируса.
Гинцбург считает, что при высоком титре антител, свыше 3200, маски только вредят и не дают поддерживать этот уровень иммунитета. Мурашко в свою очередь настаивает, что носить их должны все - ведь вакцинированные люди могут быть переносчиками вируса. Впрочем, затем Гинцбург все же поддержал позицию Мурашко. Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН также согласился с главой Минздрава.
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