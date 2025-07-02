Трамп сообщил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности
2 июля 202505:31
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти расследуют применение прошлой администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом устройства для автоподписи документов.
При этом, по его словам, привлекать экс-президента к уголовной ответственности не имеет смысла, поскольку он не сможет осознать происходящего. Лучшим президентом нынешнего века Трамп назвал себя. «Очень высокую оценку получает Трамп, пять», — указал политик.
Ранее Трамп сказал, что Байден не подписывал документы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru