Трамп сообщил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти расследуют применение прошлой администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом устройства для автоподписи документов.

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При этом, по его словам, привлекать экс-президента к уголовной ответственности не имеет смысла, поскольку он не сможет осознать происходящего. Лучшим президентом нынешнего века Трамп назвал себя. «Очень высокую оценку получает Трамп, пять», — указал политик.

Ранее Трамп сказал, что Байден не подписывал документы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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