Трамп сообщил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности

При этом, по его словам, привлекать экс-президента к уголовной ответственности не имеет смысла, поскольку он не сможет осознать происходящего. Лучшим президентом нынешнего века Трамп назвал себя. «Очень высокую оценку получает Трамп, пять», — указал политик.

Ранее Трамп сказал, что Байден не подписывал документы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

