Вакцина-убийца. В Европе старики умирают после прививки Pfizer
Российские вирусологи в эфире НСН рассказали, чем опасна зарубежная вакцина для пожилых людей.
В Германии после прививки от COVID-19 скончались десять человек. Специалисты Института Пауля Эриха анализируют причины летальных исходов, которые наступили вскоре после прививки вакциной от Pfizer и BioNTech. Сообщается, что смерть коснулась тяжелых пациентов с хроническими заболеваниями, которые уже находились на паллиативном лечении.
Эксперты предполагают, что пациенты, скорее всего, скончались от основных заболеваний, а с вакцинацией это совпало по времени. Умершие были в возрасте от 79 до 93 лет. Институт Пауля Эриха зарегистрировал шесть случаев аллергической реакции и 51 случай тяжелых побочных эффектов.
В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer. Все умершие были старше 80 лет и специалисты считают, что побочные действия вакцины Pfizer могли способствовать осложнению имеющихся у них заболеваний.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят вакцину Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.
«Сама идея РНК-вакцин интересна и хороша, но там очень много принципиальных моментов, которые не были решены в плане безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается. Насколько я знаю, Pfizer принимал всевозможные усилия для решения этой проблемы, но закончились ли они успехом, я не знаю», - объяснил Гинцбург.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Норвегии 27 декабря. В первую очередь в стране прививают людей старше 80 лет и медработников. Первые дозы препарата получили уже 842 тысячи человек. Летальные случаи не смутили представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена. Он отметил, что 23 смерти «не вызывают особой тревоги», так как вакцина имеет «очень небольшой фактор риска». Гинцбург в беседе с НСН обратил на это внимание.
«На большой выборке даже если 0,01 процент вакцинировавшихся будет в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней», - подчеркнул он.
Ученый заверил, что власти России не торопятся давать жителям доступ к вакцине Pfizer. «Разговоров много, но никто не собирается огульно ее регистрировать в России, не проведя всесторонних исследований внутри страны и не проанализировав весь полученный опыт», - заключил глава центра Гамалеи.
Росздравнадзор накануне заявил, что применение незарегистрированных в России вакцин от COVID-19 запрещено, в том числе и на территории международного медицинского кластера в Сколково.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН объяснил смысл заявления Росздравнадзора.
«Представьте, мы бы где-нибудь за рубежом привезли в кармане и стали бы делать. Как бы к этому отнеслись? У каждого государства свои правила. Я вообще плохо представляю, как возможна доставка. Она там непростая. Такая частная инициатива не приветствуется. Так что оформляйте и завозите. Официальная государственная регистрация. А то ведь вообще говорят, что в 2021 году мы вакцину Pfizer не получим. Было такое заявление», - отметил Малышев.
Шесть случаев нежелательных реакций после вакцины Pfizer и BioNTech выявлены также во Франции, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств. Среди побочных эффектов зафиксированы четыре случая аллергических реакций, а также два случая тахикардии. Кроме того, стало известно о летальном исходе после вакцинации: обитатель одного из домов престарелых скончался через несколько часов после получения вакцины. Отмечается, что у пациента не наблюдалось немедленных побочных эффектов и внешних признаков аллергии.
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