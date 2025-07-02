Журналистка Оуэнс заявила, что Трамп просил ее свернуть расследование о прошлом жены Макрона
Журналистка из США Кэндис Оуэнс, утверждавшая, что супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит является биологическим мужчиной, рассказала на своем YouTube-канале о просьбе американского лидера Дональда Трампа.
По ее словам, глава государства просил не форсировать эту тему. Повлиять на Оуэнс Трампа просил лично Макрон в ходе визита в Белый дом. Вскоре президент США позвонил журналистке. Он заявил, что видел жену Макрона вблизи, когда обедал с ней в Эйфелевой башне, и она выглядит как женщина. При этом Трамп отметил, что не хочет портить отношения с Макроном.
Оуэнс сообщила главе Белого дома, что Брижит обращалась к врачу, специализирующемуся на смене пола. После этого президент предложил ей сделку — если она пойдет навстречу, он оплатит ей интервью.
Ранее Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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