В Госдуме оценили шансы вакцины «Спутник V» в Европе

«По здравому рассуждению, российские вакцины должны зарегистрировать. Этому может помешать только политическая воля чиновников ЕС. Я считаю, что наши вакцины очень конкурентоспособны по ценовым и иммунологическим параметрам, но рынок вакцин в мире огромен и конкуренция на нем происходит зачастую не по правилам», - посетовал депутат.

Однако он верит, что здравый смысл победит и российская вакцина обязательно найдет спрос в мире.

«У нас наука намного опережает производственные возможности фармпредприятий. Наши ученые создали хорошую вакцину, а вот производственных мощностей не хватает. Поэтому нам нужно обеспечить собственных граждан, а как только появится возможность – начнем экспортировать», - сказал Тумусов.

На данный момент российская вакцина уже зарегистрирована в Белоруссии, Сербии, Боливии, Палестине, Алжире, Аргентине, Парагвае, Венесуэле и Туркменистане.

Европейское агентство лекарственных средств ранее одобрило использование на территории ЕС двух вакцин от коронавируса: первая разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna. Однако вакцина Pfizer привела к смерти нескольких человек и другим побочным эффектам. Так, в Германии после прививки от COVID-19 вакциной от Pfizer и BioNTech скончались десять пожилых пациентов. В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer. Все умершие были старше 80 лет. Шесть случаев нежелательных реакций после вакцины Pfizer и BioNTech выявлены также во Франции. В Израиле у 13 израильтян первая доза вакцины от коронавируса компании Pfizer вызвала паралич лицевого нерва.

В то же время власти Италии готовят иски в отношении американской компании Pfizer, не соблюдающей сроки поставок вакцин против коронавируса. Фармкомпания в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы ранее согласованных поставок. что срывает программу вакцинации в Италии.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят вакцину Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.

